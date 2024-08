Sonne pur und steigende Temperaturen: Das Wetter in Palma de Mallorca vom 6. bis 13. August 2024 (6.8.2024)

Das strahlende Wetter über Palma de Mallorca

Die kommenden Tage verwöhnen Bewohner und Besucher von Palma de MallorcaPalma mit einer Fülle an Sonnenstunden. Perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen entspannten Tag am Strand! Von Dienstag, dem 6. August, bis zum darauffolgenden Dienstag, dem 13. August, erwartet Sie eine Reihe klarer Tage, geprägt von Sonnenschein und einer steigenden Quecksilbertendenz.

Wetterprognose - Eine Woche voller Sonnenschein

Der 6. August 2024 startet mit angenehmen 32°C und einem klaren Himmel. Eine leichte Brise von nur 4 km/h sorgt für ideale Bedingungen, um Palma und seine Schönheit zu erkunden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% und einem Luftdruck von 1012 hPa fühlt sich das Wetter angenehm und nicht drückend an. Genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen bereits um 4:53 Uhr und erleben Sie einen langen Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:56 Uhr.

Die Wärme steigert sich am Mittwoch, dem 7. August, auf ein Maximum von 35°C. Outdoor-Aktivitäten sind weiterhin sehr gefragt, denn der klare Himmel bleibt beständig. Geringfügige Windzunahme auf 5 km/h erfrischt leicht, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 36% sinkt.

Zum Wochenende hin, am 11. und 12. August, bleibt das klare Himmelspanorama bestehen. Genießen Sie die Sonne bei Höchsttemperaturen von 33°C. Die leichte Brise hält an, und die Luftfeuchtigkeit steigt unwesentlich an.

Leichte Wetteränderung in Sicht?

Ein Blick voraus auf den 13. August 2024 deutet eine leichte Wetteränderung an. Das Quecksilber klettert weiter auf 34°C, aber der Himmel zeigt sich von einer anderen Seite: Wir rechnen mit überwiegend bewölkten Bedingungen. Dies könnte eine willkommene Abwechslung von der intensiven sommerlichen Sonne sein und bietet eine Gelegenheit, auch die schattigeren Plätze Palmas zu genießen.

Ob Sie nun die Wärme in den kleinen Gassen der Altstadt genießen, einen Ausflug entlang der Küste unternehmen oder einfach nur im Park entspannen - diese Woche verspricht hervorragendes Wetter für alle Vorhaben. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Palma in seinem sommerlichen Glanz zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:41:02. +++