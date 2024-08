Sonnenschein und angenehme Brisen – Das Wetter in Calvià für die kommende Woche (06.08.24 bis 13.08.24)

Sommerlicher Hochgenuss: Strahlend blauer Himmel über Calvià

In der malerischen Gemeinde Calvià auf der beliebten Baleareninsel Mallorca dürfen sich Einwohner und Urlauber auf eine Woche voller Sonnenschein und perfekten Bedingungen für alle sommerlichen Aktivitäten freuen. Der Himmel zeigt sich von seiner klarsten Seite und verschafft jedem Sonnenanbeter und Freiluftaktivisten pure Freude.

Wettervorhersage für Calvià: 06.08.24 bis 13.08.24

Dienstag (06.08.24): Der frühe Vogel in Calvià wird von einem prächtigen Sonnenaufgang um 4:54 Uhr begrüßt. Mit 30°C und einem leichten Wind bei nur 4 km/h erwartet Sie ein angenehm warmer Tag, ideal, um die Strände und Cafés der Region zu erkunden. Der Abend kühlt sanft auf eine komfortable Temperatur ab, und die Sonne verabschiedet sich um 18:57 Uhr.

Mittwoch (07.08.24) und Donnerstag (08.08.24): Die Hitze steigt geringfügig an, bleibt aber im Bereich von 31°C bis 32°C. Der Himmel bleibt klar, und die leichte Brise sorgt weiterhin für eine erfrischende Komponente. Die Luftfeuchtigkeit von rund 50% ist typisch für die Sommermonate auf Mallorca.

Freitag (09.08.24) bis Sonntag (11.08.24): Das Wetter bleibt konstant. Täglich erwartet Sie die gleiche klare Sicht, mit Temperaturen, die sich um die 32°C einpendeln. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit ändert sich nur minimal, was stetige Bedingungen zum Sonnenbaden und für Wassersportaktivitäten verspricht.

Montag (12.08.24): Mit dem Beginn der neuen Woche sinkt die Temperatur ein wenig auf 30°C. Doch keine Sorge, der Himmel bleibt klar und der Wind zieht etwas an, was die höheren Temperaturen angenehm ausgleicht.

Ausblick auf Dienstag (13.08.24): Der Himmelsblick wird ein wenig durch überzogene Wolken getrübt und die Temperaturen bleiben bei angenehmen 31°C. Der Wind erhöht sich auf 6 km/h, und trotz der Wolken bleibt es weitgehend trocken. Der etwas geringere Luftdruck lässt auf eine mögliche Veränderung im Wetter schließen.

Zusammengefasst: Optimale Urlaubsbedingungen in Calvià

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Calvià in der nächsten Woche der perfekte Ort für all jene ist, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Nutzen Sie die Gelegenheit für ausgiebige Strandtage, romantische Sonnenuntergänge und kulinarische Entdeckungen in den lokalen Restaurants. Die Wetterlage stellt sicher, dass Ihr Aufenthalt auf Mallorca unvergesslich bleibt.

