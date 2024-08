Sonnige Aussichten in Llucmajor: Hochsommerliche Temperaturen und Klarer Himmel in der kommenden Woche (6.8.2024)

Hochsommer in Llucmajor: Eine Woche voller Sonnenschein

Der Hochsommer hat Mallorca fest im Griff und die malerische Region Llucmajor bildet da keine Ausnahme. Die kommende Woche verspricht, mit ihren klaren, blauen Himmeln und warmen Temperaturen, ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke

Beginnend mit dem 6. August 2024, erlebt Llucmajor einen strahlenden Start in die Woche. Das Thermometer erreicht am Dienstag sommerliche 31°C und steigt bis zum 7. August 2024 sogar auf 34°C an. Am Mittwoch den 8. August zeigt sich das Quecksilber besonders ambitioniert und erreicht mit 35°C den Höhepunkt der Hitze.

Der klare Himmel sorgt dabei täglich für über 14 Stunden ungestörtes Sonnenlicht, bei einem angenehm leichten Wind und einer für die Hitze erstaunlich moderaten Luftfeuchtigkeit, was für ein trockenes und angenehmes Klima sorgt.

Wetterstetigkeit bis zum Wochenende

Auch die folgenden Tage bis zum Wochenende präsentieren sich von ihrer sonnigsten Seite: 33°C am Donnerstag und Freitag, bevor das Thermometer leicht auf 32°C am Samstag und Sonntag zurückgeht. Die Windbedingungen bleiben durchgehend mild.

Leichter Regen bringt willkommene Abkühlung

Der 13. August 2024 markiert eine leichte Wetteränderung, indem einige leichte Regenfälle erwartet werden, die voraussichtlich für eine willkommene Abkühlung sorgen werden. Trotzdem bleiben die Temperaturen mit 33°C hochsommerlich und das Wetter annehmbar.

Ausblick auf aufgehende und untergehende Sonne

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche minimal, beginnend bei einem Sonnenaufgang um 4:53 am Dienstag und einem Sonnenuntergang um 18:55. Diese kleinen täglichen Änderungen beeinflussen das sonnenreiche Erlebnis jedoch kaum.

Llucmajors Klima zeigt sich einmal mehr von seiner besten Seite und lädt zu vielfältigen Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne ein.

Genießen Sie die kommenden Tage und die hochsommerlichen Freuden, die Llucmajor für Sie bereithält!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:37:07. +++