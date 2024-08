Sonniges Ausblick für Manacor: Die Wettervorhersage für die erste Augustwoche 2024 (6.8.2024)

Sommerglanz in Manacor: Strahlendes Wetter voraus

Mit einem Blick auf den leuchtenden Himmel kann sich Manacor auf eine grandiose erste Augustwoche freuen. In unserer aktuellen Wettervorhersage präsentieren wir Ihnen die beständig sonnigen Aussichten für den Zeitraum vom 6. bis zum 13. August 2024. Tauchen Sie ein in die Vorfreude auf warme Tage, und erfahren Sie, was Sie in der schönen Stadt auf Mallorca erwartet.

Stetes Hoch: Sonnenschein pur in Manacor

Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite: Vom 6.8. bis zum 8.8. erstrahlt Manacor unter einem klaren Himmel, während das Thermometer konstante 32°C anzeigt. Die Winde wehen sanft mit Geschwindigkeiten von bis zu 6km/h, so dass die Wärme als angenehm empfunden wird, ohne durch zu starke Böen unterbrochen zu werden.

Temperaturanstieg und ideale Urlaubsbedingungen

Am 9.8. dürfen sich Besucher und Anwohner auf einen kleinen Temperaturanstieg einstellen: Bis zu 35°C sind zu erwarten, bei wiederum sehr niedriger Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen für jegliche Art von Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Der Trend setzt sich am 10. und 11.8. fort, mit einem leicht abgemilderten Hotspot von 34°C.

Manacor Wetter: Ungetrübter Himmel und Nachhaltigkeit

Wir sehen einen weiteren Tag mit einem klaren Himmel und 32°C am 12.8., welcher die Serie der sommerlichen Pracht zu konsolidieren scheint. Luftdruck und Luftfeuchtigkeit bleiben stabil, so dass die sommerlichen Freuden ungetrübt bleiben.

Kurze Unterbrechung: Leichter Regen zum Wochenende

Die Wetterprognose für den 13.8. zeigt eine kleine Wendung: Leichter Regen könnte aufziehen, aber die Temperaturen halten sich mit 32°C auf einem angenehmen Niveau. Ein idealer Moment, um dem heiteren Strandtag vielleicht einen Besuch in Manacors charmanten Cafés oder Museen folgen zu lassen.

Wetter für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer

Der Sonnenuntergang und -aufgang in Manacor ist ein spektakel, welches Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Zu Anfang der Woche können Sie den Himmel bereits um 4:51 Uhr morgens aufhellen sehen, während die Dämmerung erst gegen 18:54 Uhr eintritt. Die Tage bieten somit eine lange Spanne an Sonnenschein und milden Sommerabenden.

Fazit: Prächtiges Wetter für Manacor

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Manacor in der ersten Augustwoche 2024 ein Mekka für Sonnenliebhaber sein wird. Mit klarem Himmel und angenehm warmen Temperaturen können sowohl Urlauber als auch Einheimische die zahlreichen Freizeitaktivitäten und die natürliche Schönheit der Insel Mallorca in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:37:41. +++