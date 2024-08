Sonniges Wetter dominiert die kommende Woche in Llubí mit Temperaturen bis zu 39°C (6.8.2024)

Heiße Sommertage in Llubí

Die Bewohner und Besucher von Llubí können sich auf eine Reihe von sonnengeküssten Tagen freuen, da der Großteil der kommenden Woche mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen gesegnet ist. Ein idealer Zeitraum, um die Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen zu genießen oder am Strand zu entspannen, während die Sonne Mallorcas Landschaft in ein goldenes Licht taucht.

Überwiegend klarer Himmel und leichte Brisen

Starten wir mit Dienstag, dem 6. August 2024: Die Temperaturen klettern auf sommerliche 37°C und der Himmel bleibt weitestgehend klar. Eine leichte Brise mit 5 km/h wird den ganzen Tag über für eine angenehme Erfrischung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 21% angenehm niedrig, was die hohen Temperaturen erträglicher macht.

Am 7. August begrüßen uns ein paar vereinzelte Wolken, doch auch mit 38°C bleibt es weiterhin heiß. Auch an diesem Tag bleibt es mit einem Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 18% angenehm. Der Luftdruck plätschert bei stabilen 1012 hPa.

Der 8. und 9. August halten am strahlenden Sonnenschein fest, mit Temperaturen von 37°C und einer leichten Abkühlung durch Winde von 5 bzw. 4 km/h. Die gemessenen Luftdruckwerte von 1015 bzw. 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit von 21% bzw. 24% versprechen schöne, klare Tage.

Ein leichter Temperaturabfall vor dem Wochenendhoch

Freitag, der 10. August, klingt mit 36°C und einem klaren Himmel ein wenig milder ein. Der Wind ist mit 5 km/h präsent, die Luftfeuchtigkeit bei 19% und der Luftdruck bleibt bei 1018 hPa stabil.

Am Samstag, 11. August, ziehen keine Wolken auf und die Temperatur bleibt mit 37°C im heißen Bereich. Der Wind flaut auf 3 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit beträgt leichte 20%, während der Luftdruck auf 1014 hPa sinkt.

Das Wetterhighlight der Woche: Sonntag mit Höchsttemperaturen

Die Woche erreicht am 12. August ihren Höhepunkt mit atemberaubenden 39°C unter einem wolkenlosen Himmel. Der Wind verstärkt sich auf angenehme 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 18%. Der Luftdruck nimmt etwas ab und liegt bei 1011 hPa.

Dieser Trend einer perfekten Sommerwoche wird durch leichten Regen am 13. August unterbrochen. Die Temperaturen fallen wieder auf angenehmere 36°C, der Wind bleibt konstant bei 7 km/h, und wir können eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 24% bei einem Luftdruck von 1008 hPa erwarten.

Kurzer Ausblick auf Sonnenauf- und untergänge

Ein Blick auf die Zeiten von Sonnenauf- und -untergängen in dieser Woche zeigt uns, dass die Tage lang und hell sein werden. Die Sonne erhebt sich majestätisch zwischen 4:51 Uhr und 4:58 Uhr und weicht dem Mondschein zwischen 18:49 Uhr und 18:55 Uhr. Lang anhaltendes Tageslicht bietet viel Zeit, die bezaubernde Insel und ihre Schätze zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:36:36. +++