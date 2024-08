Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Ses Salines: Wetterprognose vom 6.8.2024 bis zum 13.8.2024 (6.8.2024)

Ses Salines blickt in eine strahlend schöne Woche

Ein Blick auf die aktuelle Wetterlage in Ses Salines lässt die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen. Mit Beginn des August treten wir in eine Periode ein, die von klarem Himmel und sommerlich-warmen Temperaturen geprägt ist. Ideal für all jene, die die Schönheit Mallorcas unter dem Einfluss des strahlenden Sonnenscheins erleben möchten.

Lichtdurchflutete Tage vom 6. bis zum 13. August 2024

Die kommende Woche hält für Einheimische wie für Urlauber eine Reihe an perfekten Sommertagen bereit. Ab dem 6. August werden die Temperaturen auf behagliche 30°C ansteigen, und es wird erwartet, dass diese in den Folgetagen sogar noch einige Grade hinzugewinnen. Begleitet von einem sanften Wind, der lediglich um die 5 bis 7 km/h wehen wird, gestaltet sich das Klima als äußerst angenehm.

Temperaturen und Bedingungen im Detail

Am 6. August wird ein klarer Himmel erwartet, bei Temperaturen von 30°C, während der Wind mit 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%, und der Luftdruck misst 1012 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden um 04:52 Uhr bzw. 18:54 Uhr statt.

Die folgenden Tage gehen in einem ähnlichen Trend weiter. Am 7. August erreicht das Thermometer 31°C und das Wetter bleibt klar, der Wind nimmt minimal auf 6 km/h zu. Die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 52%, und der Druck steigt auf 1013 hPa. Das Tageslicht erstreckt sich von 04:53 Uhr bis 18:53 Uhr.

Der Höhepunkt der Woche wird am 9. August mit 33°C angenommen, was zugleich den wärmsten Tag markiert. Hierbei bleibt das Wetter klar, der Wind beruhigt sich wieder auf 5 km/h, und der Luftdruck beträgt stabile 1017 hPa. Der Tag beginnt um 04:55 Uhr und endet um 18:51 Uhr mit einem spektakulären Sonnenuntergang.

Vorausschau und leichte Abkühlung

Bis zum 11. August behält das Wetter seinen klaren Charakter bei, bevor es am 13. August zu einer leichten Wetteränderung kommt. Ein leichter Regen kündigt sich an, gleichwohl die Temperaturen mit 32°C weiterhin sehr angenehm bleiben. Der Wind zeigt sich mit 6 km/h mäßig, die Luftfeuchtigkeit fällt auf 42%, und der Luftdruck ist leicht rückläufig mit 1008 hPa. Mit dem Regen eröffnen sich perfekte Bedingungen für diejenigen, die das satte Grün der Insel in voller Pracht genießen wollen.

Wetter zusammengefasst

Zusammenfassend versprechen die kommenden Tage in Ses Salines ein nahezu perfektes SommerwetterSes Salines, ideal für eine Vielzahl an Aktivitäten im Freien. Ob Sie Entspannung am Strand suchen, durch malerische Dörfer schlendern oder die mediterrane Landschaft durchwandern wollen: die kommende Wetterlage wird Sie begeistern.

