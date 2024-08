Traumwetter in Felanitx: Sonnenschein und Sommertemperaturen erwartet (6.8.2024)

Perfektes Urlaubswetter: Felanitx strahlt in der ersten Augustwoche 2024

Das idyllische Städtchen Felanitx auf der traumhaften Insel Mallorca lädt mit seinem vielversprechenden Wetter für die kommenden Tage ein. Die kommende Woche hat alles zu bieten, was man sich von einem sommerlichen Urlaub auf der Baleareninsel verspricht.

Sonniges Wetter sorgt für heiße Tage in Felanitx

Am 6. August 2024 zeigt sich der Himmel über Felanitx makellos blau mit einem maximalen Thermometerstand von 33°C. Eine leichte Brise mit 6 km/h sorgt für eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 37%. Der Luftdruck misst 1012 hPa, während Sonnenaufgang und Sonnenuntergang das malerische Städtchen in goldenes Licht tauchen - um 4:51 Uhr bzw. 18:54 Uhr.

Beständig schöne Wetterverhältnisse setzten sich fort

Die guten Nachrichten halten an: Am 7. August erwartet die Bewohner und Urlauber ein weiterer Tag mit kristallklarem Himmel und strahlender Sonne. Die Temperaturnotierungen bleiben mit 32°C im idealen Bereich für alle Strand- und Freizeitaktivitäten. Wind und Wetter bleiben mit einer stabilen Brise und einer Luftfeuchtigkeit von 39% weiterhin in einem komfortablen Rahmen.

Die nachfolgenden Tage, insbesondere der 9. August, heizen mit bis zu 36°C die Urlaubsstimmung zusätzlich auf. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehm trockene 28% und der Wind reduziert sich auf eine sanfte 5 km/h-Brise.

Stetige Sonnenstunden und gebietsweise Rekordtemperaturen

Das zweite Wochenende im August präsentiert sich von seiner schönsten Seite. Von 10. bis 11. August bleibt es mit 35°C heiß und trocken, perfekt, um das reiche kulturelle Angebot Felanitxs zu genießen oder in den azurblauen Fluten des Mittelmeeres zu baden. Der sanfte Wind und der niedrige Luftdruck sorgen für ein stetig angenehmes Klima.

Kurzer Wetterumschwung am Ende der Woche

Trotz anhaltend warmer 33°C trüben am 13. August leichte Regenschauer das sonst so perfekte Bild. Der Niederschlag wird durch eine leichte Abkühlung begleitet, während der Wind seine Intensität behält. Nach diesen leichten Regenfällen lässt sich jedoch wieder ein strahlend blauer Himmel erwarten, um die Urlaubstage gemütlich ausklingen zu lassen.

