Wetterausblick für Petra (06.08.2024 bis 13.08.2024): Sonnige Tage und angenehme Brisen

Sommerliche Wettervorhersage für Petra

Mit großer Freude blicken wir auf eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel in Petra, Mallorca voraus. Die idyllische Gemeinde erwartet in der zweiten Augustwoche beständig schönes Wetter, das sowohl Einheimischen als auch Urlaubern perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand bietet. In diesem Artikel erhalten Sie eine detaillierte Wetterprognose für die kommenden sieben Tage in Petra.

Hervorragende Bedingungen für Sonnenanbeter

Beginnend mit dem 06. August 2024, strahlt die Sonne über Petra mit Temperaturen, die behagliche 26 Grad Celsius erreichen. Mit einer leichten Brise von nur 4 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 21% ist der Tag wie geschaffen, um die malerischen Landschaften der Region zu erkunden oder einfach nur die warmen Strahlen am Strand zu genießen.

Am folgenden Tag, dem 07. August, steigen die Temperaturen leicht auf 27 Grad Celsius, während sich der Wind auf sanfte 5 km/h beschleunigt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 18% weiterhin niedrig, was die Bedingungen ideal für jegliche Freizeitaktivität hält.

Stetige Wetterlage verspricht verlässliche Planung

Über den gesamten Zeitraum bis zum 13. August bleibt der Himmel über Petra durchgehend klar. Die Temperaturen bewegen sich konstant um angenehme 27 bis 28 Grad Celsius. Der Wind nimmt allmählich zu und erreicht am 10. August mit 8 km/h seinen Höhepunkt, ehe er sich wieder auf 5 km/h einpendelt. Trotz der leichten Zunahme bleibt die Brise erfrischend und nicht störend.

Die Luftfeuchtigkeit liegt im gesamten Prognosezeitraum zwischen 16% und 24%, was für das mediterrane Klima Mallorcas typisch ist und weiterhin ein angenehmes Ambiente verspricht. Der Luftdruck bleibt mit Werten um 1009 bis 1011 hPa stabil.

Goldene Stunden für Fotografie-Enthusiasten

Für diejenigen, die den perfekten Schnappschuss suchen, bieten die frühen Sonnenaufgänge und die späten Sonnenuntergänge ein ideales natürliches Licht. Vom 06. bis zum 13. August erlebt Petra die Morgendämmerung bereits kurz vor 3:00 Uhr und lässt den Tag bis fast 16:30 Uhr andauern. Jeder Tag bietet über 12 Stunden strahlendes Tageslicht – ein Traum für jeden Urlaubstag.

Zusammenfassung der Wettervorhersage für Petra

Zusammengefasst, erwartet die Besucher und Bewohner von Petra eine konstant heitere Woche mit milden Temperaturen und leichtem Wind. Es ist die ideale Zeit, um dem Alltag zu entfliehen und in die natürliche Schönheit Mallorcas einzutauchen. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Sonnencreme und Ihre Kamera bereithalten, denn die Sonne wird Ihr treuer Begleiter sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:41:31. +++