Wetteraussichten für Pollença: Klarer Himmel und sommerliche Temperaturen (6.8.2024)

Strahlender Sonnenschein in Pollença: Die Wetterprognose

Wie in einem Gemälde unberührter Sommeridylle präsentiert sich das Wetter in Pollença mit klarblauem Himmel und warmen Sonnenstrahlen. In der Zeit vom 6. bis zum 13. August 2024 dürfen die Einheimischen und Urlauber auf Mallorca sich auf eine Serie von sonnendurchfluteten Tagen freuen. Ein Blick auf die ausführliche Wetterprognose verrät Ihnen, was Sie in den nächsten Tagen in Pollença erwartet.

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen

Startend mit dem 6. August 2024, zeigt sich das Thermometer bereits sommerlich heiter mit Höchsttemperaturen von 32°C. Dabei wird es kaum eine Wolke am Himmel geben, und der Wind bläst sanft mit nur 5 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit von 47% und der Luftdruck von 1012 hPa versprechen angenehme Bedingungen.

Das Wetter nimmt seinen sonnigen Lauf weiter

Ein weiterer Tag im Freien ist nahezu garantiert am 7. August 2024, wenn der Himmel über Pollença nur von einigen wenigen Wolken verziert wird. Mit Temperaturen, die sich auf 33°C erhöhen, und einer leichten Brise von 7 km/h wird dieser Tag zu einer wahren Freude für alle Aktivitäten unter dem blauen Himmel.

Auf ähnliche Bedingungen können Sie sich am 8. und 9. August 2024 einstellen, mit einem sternenklaren Firmament und Temperaturen, die sich um 31°C und 30°C einpendeln. Die leichten Winde und die mäßig steigende Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen keineswegs die Qualität des angenehmen Mittelmeerklimas.

Erfrischendes Urlaubswetter setzt sich fort

Das perfekte Urlaubswetter bleibt uns erhalten, und zwar mit Werten von 31°C am 10. August, 32°C am 11. August und wiederum 33°C am 12. August. Die Tage sind geprägt von klarem Himmel und das Wohlgefühl wird durch eine sanfte Brise unterstützt. Die Quellen des Wohlstands, nämlich Sonnenauf- und untergang, zeichnen das Gold der Sonne früh um 4:57 Uhr bis spät um 18:48 Uhr.

Den Abschluss der Prognose macht der 13. August 2024 mit leicht bewölktem Himmel, der die Hitze der vorherigen Tage etwas mildern könnte. Mit 31°C bleibt es jedoch warm, und bei 6 km/h Wind lässt es sich angenehm durch die Straßen von Pollença schlendern.

Fazit: Sonnige Aussichten für Pollença

Zusammengefasst lässt sich für die kommenden Tage ein herrlich sonniger Trend erkennen, der alle Bewohner und Besucher von Pollença gleichermaßen erfreuen wird. Die sommerlichen Temperaturen und der geringe Niederschlag sorgen dabei für perfekte Bedingungen, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:42:00. +++