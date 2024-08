Wetteraussichten in Sant Llorenç des Cardassar (06.08.24 bis 13.08.24): Sonnig und warm mit einer milden Brise

Sonnenschein pur: Ausblick auf eine strahlende Woche in Sant Llorenç des Cardassar

Sie planen Aktivitäten im Freien oder einen entspannten Tag am Strand? In der kommenden Woche können Sie sich auf ideale Bedingungen freuen. Sonniges Wetter und angenehme Temperaturen prägen das Bild in Sant Llorenç des Cardassar. Werfen wir einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage.

Höchsttemperaturen und ungetrübte Sicht

Von Dienstag (06.08.2024) bis einschließlich Montag (13.08.2024) zeichnet sich eine durchgängig sonnige Periode ab. Die Tagestemperaturen liegen konstant bei etwa 30°C, mit einem kleinen Spitzenwert am Donnerstag, an dem das Thermometer auf bis zu 32°C steigen könnte. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 50%, was für angenehme Bedingungen sorgt, während der Wind leicht mit Geschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h weht.

Tropische Nächte und klare Sternenhimmel

In den Abendstunden können Sie die warme mediterrane Nachtluft und den klaren Sternenhimmel genießen. Die Sonnenuntergänge, die zwischen 18:45 Uhr und 18:54 Uhr stattfinden, malen das Himmelspanorama in wunderschönen Farben. Auch die Morgenstunden sind mit Sonnenaufgängen ab 4:51 Uhr einladend und voller Energie.

Ein Hauch von Erfrischung zum Wochenende

Am letzten Tag des 7-Tage-Ausblicks, dem 13.08.2024, kündigt sich leichter Regen an, was eine willkommene Abkühlung mit sich bringen könnte. Dieser milde Wandel wird jedoch von weiterhin stabilen Temperaturen um die 30°C begleitet.

Verpassen Sie nicht die perfekten Bedingungen

Diese Woche ist wie gemacht für Freizeitaktivitäten oder einfach nur, um die Seele unter der spanischen Sonne baumeln zu lassen. Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates und genießen Sie die Tage in Sant Llorenç des Cardassar in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:43:55. +++