Wetterprognose Marratxí (6.8.2024 bis 13.8.2024): Sommerglanz mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen (6.8.2024)

Strahlendes Sommerwetter in Marratxí: Eine Woche voller Sonnenschein

Das Wetter in Marratxí präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Hochsommerliche Temperaturen und ein klarer Himmel laden Einheimische sowie Urlauber ein, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten unter der mallorquinischen Sonne zu genießen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage, die Sie bestens auf die heißen Augusttage in Marratxí vorbereitet.

Wetterübersicht: Die kommenden Tage in Marratxí

Beginnend am Dienstag, dem 6. August, verzeichnet Marratxí ein bezauberndes Wetter mit einer Höchsttemperatur von 34°C und einem angenehm leichten Wind von gerade einmal 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 34% verspricht ein angenehmes Klima, bei dem Sie die langen Sommertage in vollen Zügen genießen können.

Am Mittwoch, dem 7. August, klettert das Thermometer sogar auf stolze 37°C. Die klare Sicht und der geringe Wind bieten ideale Bedingungen für Ausflüge in die Natur oder entspannte Stunden am Strand. Auch die Luftfeuchtigkeit von nur 26% sorgt für einen hohen Komfort.

Der Donnerstag, 8. August, setzt noch einen drauf: Mit 38°C erreichen wir den Höhepunkt der Woche. Auch an diesem Tag bleibt der Himmel wolkenlos und verspricht reichlich Sonnenschein bei nur 20% Luftfeuchtigkeit, was die Hitze gut erträglich macht.

Auch am Freitag, dem 9. August, bleibt es mit 37°C und klarem Himmel äußerst sommerlich. Der leichte Wind sorgt weiterhin für eine sanfte Brise, die die Wärme perfekt ergänzt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 29% und einem Luftdruck von 1017 hPa bleibt das Wetter stabil.

Darauf folgend zeigt sich das Wochenende von seiner schönsten Seite: Sowohl am Samstag, dem 10. August, als auch am Sonntag, dem 11. August, dürfen sich die Bewohner und Besucher Marratxís über strahlendes Wetter freuen. Temperaturen um 36°C am Samstag und leichte Abkühlung auf 35°C am Sonntag gestalten das Wochenende ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Der Montag, der 12. August, zeigt sich mit 35°C und einer leicht gestiegenen Luftfeuchtigkeit von 32% weiterhin von seiner besten Seite. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1012 hPa, was auf stabiles Wetter ohne große Überraschungen schließen lässt.

Zum Abschluss der Vorhersage steht der Dienstag, der 13. August, mit einer interessanten Wendung: Während die Temperatur konstant bei angenehmen 35°C bleibt, ziehen erstmals überzogene Wolken auf und der Wind nimmt auf 5 km/h zu. Die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 33%, und der Luftdruck fällt auf 1008 hPa, was möglicherweise zu einer leichten Wetteränderung führen könnte.

Wochenend-Planung in Marratxí: Sonnig und perfekt

Das Wochenende eignet sich hervorragend für Unternehmungen unter freiem Himmel. Der Sonnenaufgang am Samstag erfolgt um 4:56 Uhr und lädt früh zu Aktivitäten ein. Erst um 18:51 Uhr verabschiedet sich die Sonne, womit sie ausreichend Zeit für lange Abenteuer in Marratxí lässt. Sonntag begrüßt Sie die Sonne bereits um 4:57 Uhr und bleibt Ihnen bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr ein treuer Begleiter.

