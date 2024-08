Wettervorhersage Alaró (6.8.2024 bis 13.8.2024): Hitzewelle mit strahlendem Sonnenschein auf Mallorca (6.8.2024)

Hitzewelle erfasst Alaró: Eine Woche voller Sonne

Wenn Sie gedacht haben, dass die sommerlichen Temperaturen ihren Höhepunkt bereits erreicht haben, werden Sie in der nächsten Woche in Alaró eines Besseren belehrt. Strahlend blauer Himmel und klare Sicht dominieren die Wettervorhersage, während die Temperaturen weiter steigen.

Wochenbeginn mit rekordverdächtigen Temperaturen

Auf das idyllische Städtchen Alaró prasselt eine Hitze von bis zu 36°C am Montag, den 6.8.2024. Bereits beim Sonnenaufgang um 4:52 Uhr deutet sich an, dass uns ein sengend heißer Tag bevorsteht.

An den Folgetagen klettert das Quecksilber noch höher. Am Dienstag erleben wir eine maximale Temperatur von 38°C, während die Sonne von einem wolkenlosen Himmel scheint. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 16% ab, was den Aufenthalt im Freien durchaus erträglich macht.

Das Wochenmitte-Hoch: Gluthitze auf der Insel

Ab Mittwoch erreicht das Thermometer sogar schwindelerregende 39°C. Der klare Himmel sorgt für ungestörten Sonnengenuss, mit einem minimalen Wind bei 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von nur 12%. Derartige Bedingungen laden zu Abkühlungen im Meer oder Pool ein, um den heißen Temperaturen etwas zu entfliehen.

Die heißen Tage setzen sich fort

Donnerstag und Freitag versprechen ähnliche Verhältnisse mit 38°C und einem nahezu stillen Lufthauch. Während sich die Luftfeuchtigkeit geringfügig erhöht, bleibt das hohe Druckniveau bestehen, was das stabile Wetter weiter stützt.

Wochenende unter der Sonne Alarós

Das Wochenende leitet eine kleine Abkühlung ein, während die Temperaturen immer noch im hohen Bereich bleiben. Mit 37°C am Samstag und ein anschließendes Abflachen auf 36°C beim Übergang zu den leichten Wolken am Sonntag, haben wir immer noch mehr als genug Wärme und Sonnenschein, um die Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen.

Die durchgehend hohe UV-Strahlung erfordert während dieser Tage besondere Vorsicht. Ein ausreichender Sonnenschutz ist deshalb unumgänglich, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Wetterzusammenfassung für die Woche in Alaró

Das Alaró-Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite und verspricht eine unvergessliche Woche unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.8.2024, 01:20:44. +++