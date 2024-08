Aktuelle Wetterprognose für Alaró: Heiße Sommertage und eine erfrischende Brise (7.8.2024)

Gluthitze in Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel

Die Bewohner und Besucher von Alaró auf Mallorca können sich auf eine hochsommerliche Woche einstellen. Für die aktuelle Woche ist eine beständige Wetterlage mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen vorhergesagt.

Täglicher Wettertrend für Alaró

Ab Mittwoch, dem 7. August 2024, zeigt uns das Thermometer eine beeindruckende Marke von 38 Grad Celsius bei klarem Himmel. Diese Temperaturen bleiben uns bis zum Freitag, den 9. August, erhalten, wobei die Luftfeuchtigkeit gering ist und der Wind schwach bei 3 km/h weht.

Der Samstag, 10. August, läutet minimale Veränderungen ein, mit leichter Bewölkung und einer Temperatursteigerung auf 39 Grad. Eine leichte Brise von 2 km/h verspricht etwas Abkühlung, während die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck stabil bleiben.

Das Wochenende hält das heiße Wetter in Alaró aufrecht, doch am Sonntag, dem 12. August, nimmt der Wind zu und erreicht 5 km/h. Die Temperaturen kühlen leicht auf 37 Grad ab, und die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an.

Vorhersage für die kommende Woche

Die folge Woche beginnt mit einer markanten Veränderung. Am Montag, den 13. August, ist mit leichtem Regen und einer Temperaturabsenkung auf 32 Grad zu rechnen. Ein stetiger Wind von 6 km/h und erhöhte Luftfeuchtigkeit führen zu einer willkommenen Erfrischung.

Die Wetterbesserung setzt sich am Dienstag fort, wobei die Temperaturen erneut bei angenehmen 32 Grad liegen und sich der Himmel aufklärt. Der Wind lässt auf 3 km/h nach und bietet somit perfekte Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten in Alaró.

Wetter-Highlights der Woche

Tipps für heiße Tage in Alaró

Bei solch hochsommerlicher Hitze empfiehlt es sich, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, die Sonnencreme nicht zu vergessen und die Mittagszeit möglichst im Schatten oder in kühlen Innenräumen zu verbringen. Abends bietet sich die ideale Gelegenheit, die Natur um Alaró oder die lokalen Gastronomieangebote zu genießen.

Mit diesen Aussichten bleibt Alaró ein heißes Ziel für Urlauber und ein lebendiger Ort für die lokale Bevölkerung, die das sommerliche Wetter in vollen Zügen genießen kann.

