Hochsommer in Bunyola: Sonnige Aussichten und anhaltende Trockenheit (7.8.2024)

Sommerwetter sorgt für strahlende Tage in Bunyola

Die kommenden Tage in BunyolaBunyola werden von Sonnenanbetern herbeigesehnt, denn es herrscht eindeutig Sommer pur. Strahlend blauer Himmel und Temperaturen, die das Thermometer auf bis zu 35 Grad Celsius klettern lassen, bestimmen das Wetterbild. Die kühlende Brise bleibt mit leichten Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h eher eine sanfte Geste, während die Luftfeuchtigkeit zwischen 26 und 38 Prozent schwankt.

Beständiger Hochdruck über Bunyola

Der Luftdruck verweilt im stabilen Bereich mit Werten um 1013 bis 1017 hPa, was auf eine anhaltende Schönwetterperiode hindeutet. Die UV-Intensität ist aufgrund des klaren Himmels erhöht – ein wichtiger Aufruf an alle, die Sonnencreme nicht zu vergessen.

Wenige Wolken und ein Hauch von Regen

Am 10. August dürfen wir ein paar vereinzelte Wolken am Himmel begrüßen, die jedoch kaum für Abkühlung sorgen werden. Die Tage darauf zeigen sich wieder von ihrer klarsten Seite. Einzig am 13. August erwarten wir eine kurze Unterbrechung der Trockenheit mit leichtem Regen, der für eine erfrischende Abwechslung in der sommerlich warmen Woche sorgt.

Sonnenauf- und Untergänge in bunten Facetten

Urlauber und Frühaufsteher dürfen sich über spektakuläre panoramische Sonnenaufgänge freuen, die jeweils kurz vor fünf in der früh beginnen. Die sonnendurchtränkten Tage enden mit ebenso malerischen Sonnuntergängen kurz vor 19 Uhr, die den perfekten Ausklang für laue Sommerabende bieten.

Trend für die kommende Woche

Während die Temperaturen bis zum 12. August beständig hoch bleiben, zeigt das Thermometer ab 13. August eine leichte Abkühlung. Dann sinken die Höchsttemperaturen auf angenehmere 29 Grad Celsius. Dies könnte eine kleine Vorahnung auf die baldige Veränderung der Jahreszeit sein, wobei Bunyola noch die sommerliche Wärme genießen wird.

