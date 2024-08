Sant Joan Wetterprognose: Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen vom 7. bis 14. August 2024 (7.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Sant Joan

Die Sommerzeit in Sant Joan präsentiert sich in der ersten Augustwoche als echtes Postkartenwetter. Die Wetteraussichten versprechen klare Himmel und hohe Temperaturen – ideale Bedingungen für alle Urlauber und Einheimische, die das Mittelmeer in vollen Zügen genießen möchten.

Wettervorhersage für Sant Joan

Am Mittwoch, den 7. August 2024, erwartet uns in Sant Joan mildes Wetter mit leichten Regenschauern. Trotz der Regentropfen klettert das Thermometer auf angenehme 32°C. Der Wind bleibt mit 6 km/h gemäßigt, während die Luftfeuchtigkeit bei lediglich 34% liegt.

Folgend, am 8. und 9. August, dürfen wir uns auf strahlenden Sonnenschein freuen. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höhen von 34°C. Mit nur 7 km/h Wind bleibt es angenehm, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf bis zu 23%, was ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien schafft.

Das Highlight der Woche setzt sich am 10. August fort, an welchem das Quecksilber auf beeindruckende 36°C ansteigt. Dabei bleibt der Himmel ungetrübt und der Wind sanft.

Doch auch am 11. August ziehen leichte Regenwolken auf, die dennoch mit hohen Temperaturen von 35°C einhergehen. Der 12. August zeigt sich mit ein paar Wolken, die jedoch der sommerlichen Stimmung keinen Abbruch tun.

Eine deutliche Abkühlung ist ab dem 13. August zu spüren, wenn heftiger Regenfälle für eine Abkühlung auf 26°C sorgen.

Den Abschluss der Woche bildet der 14. August mit leichtem Regen und erholenden 29°C, eine willkommene Pause von der Hitze der vergangenen Tage.

Wettertipps für Ihren Aufenthalt in Sant Joan

Für alle, die ihren Urlaub in Sant Joan planen, ist dieser Wetterausblick besonders günstig. Vergessen Sie nicht, einen guten Sonnenschutz zu verwenden, besonders an den Tagen mit klarem Himmel und geringer Luftfeuchtigkeit. Auch für die kurzen Regenschauer sind leichte Regenjacken zu empfehlen. Die lauen Abende laden zu gemütlichen Spaziergängen entlang der Küste oder in der charmanten Altstadt von Sant Joan ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:40:21. +++