Sonne satt in Puigpunyent: Eine traumhafte Wetterwoche auf Mallorca steht bevor (7.8.2024)

Die sommerliche Brise in Puigpunyent

Während das Festland unter teils schweren Wetterkapriolen stöhnt, lächelt Puigpunyent auf Mallorca mit gelassener Souveränität und bietet Einwohnern wie Besuchern eine Wetterwoche, die ihresgleichen sucht. Vom 7. August bis zum 14. August 2024 dürfen wir uns auf eine Periode voller Sonnenschein und angenehm warmer, aber nicht drückender Temperaturen freuen.

Hochsommer mit kleinen Ausnahmen

Am Mittwoch, den 7. August, begrüßt uns ein klarer Himmel, unter dem die Temperaturen auf sommerliche 29°C klettern. Mit einer sanften Brise von nur 3 km/h bleibt das Haar weitestgehend frisurfreundlich. Und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% steht einem entspannenden Tag am Strand oder bei Erkundungstouren im Inselinneren nichts im Wege.

Die folgenden Tage zeigen sich ebenso von ihrer besten Seite: Klare Sicht und Freiheit soweit das Auge reicht. Das Quecksilber klettert sogar auf die 30°C-Marke, während sich der Wind weiterhin zurückhält und mit lediglich 3 km/h kaum spürbar ist. Sonnenaufgang und -untergang spielen in ihrem schönsten Orange, mit ersten Sonnenstrahlen um kurz vor fünf und einer Dämmerung, die sich bis fast sieben Uhr abends erstreckt.

Leichte Abkühlung und ein Tropfen Regen

Erst am Sonntag, den 13. August, dürfen die Sonnenschirme kurzzeitig eingeklappt werden, denn leichter Regen kündigt sich an – eine willkommene Erfrischung und sicherlich kein Grund zur Sorge. Mit 27°C bleibt es warm und die Luftfeuchtigkeit steigt lediglich auf moderate 59% an.

Starten Sie mit Sonne in die neue Woche: Der Montag wacht wieder mit einem klaren Himmel auf und hält die Temperaturen konstant auf einem angenehmen Niveau von 27°C. Das Wetter in Puigpunyent präsentiert sich zum Beginn der neuen Woche als perfekter Ausklang einer nahezu makellosen Woche.

Genießen Sie das ideale Urlaubswetter

Alles in allem zeigt sich das Wetter in Puigpunyent für die bevorstehende Woche von seiner besten Seite. Mit Tagsüber durchgängig Sonnenschein und Nachts klarem Sternenhimmel bietet die Region ideale Bedingungen für alle, die das mediterrane Klima in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:39:54. +++