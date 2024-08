Sonnenschein und klare Himmel – Die Wetteraussichten für Maria de la Salut (07.08.2024 bis 14.08.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Hitze in Maria de la Salut

Die kommende Woche in Maria de la Salut verspricht, mit viel Sonne und hohen Temperaturen, fast durchgängig perfektes Sommerwetter zu bieten. Die Urlaubsregion Mallorca zeigt sich damit von ihrer besten Seite und lädt ein zu entspannten Stunden am Strand, zu Ausflügen ins Landesinnere oder zu genussvollen Abenden in den charmanten Lokalitäten des Ortes.

Wetter im Detail: Tag für Tag Sonnenschein

Am Mittwoch, den 07.08.2024, dürfen wir uns auf einen wolkenlosen Himmel und eine Höchsttemperatur von 36°C einstellen. Die Luftbewegungen halten sich mit leichten 6 km/h zurück. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 27%, und der Luftdruck liegt bei 1013 hPa. Der Tag beginnt früh um 4:52 Uhr mit einem wunderschönen Sonnenaufgang und endet um 18:54 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Der darauffolgende Donnerstag (08.08.) und Freitag (09.08.) präsentieren sich ebenso mit klarem Himmel und Temperaturen, die stabil bei ca. 35-36°C liegen. Windstille und etwas erhöhte Feuchtigkeit sind zu erwarten, doch das stört kaum bei dem herrlichen Sonnenschein, der von einem malerischen Sonnenauf- und -untergang eingerahmt wird.

Das Wochenende betritt die Wetterbühne mit identischen Temperaturen von 36°C. Sowohl Samstag (10.08.) als auch Sonntag (11.08.) garantieren einen weiteren traumhaften Sommerabschnitt, wobei die Luftfeuchtigkeit sogar leicht sinkt und erhöhte Luftdruckwerte eine stabile Wetterlage ankündigen.

Temperaturhöhepunkt und leichte Abkühlung

Am Montag, den 12.08.2024, erreichen wir den Temperaturhöhepunkt dieser Wetterperiode. Ein Höchstwert von 37°C sorgt für die heißeste Zeit des Sommers in Maria de la Salut. Genießen Sie die Hitze, aber vergessen Sie nicht, sich ausreichend zu schützen und zu hydratisieren.

Zum Ende der Woche erwartet uns ein leichter Wandel. Am Dienstag (13.08.) zieht leichte Bewölkung auf, und es gibt einen Spritzer Regen – eine willkommene Erfrischung nach dieser Hitzeperiode. Die Temperaturen nehmen leicht ab auf 33°C, und auch der Mittwoch (14.08.) kommt mit einigen wenigen Wolken daher und bietet kühleres Wetter bei 32°C.

Ausblick: Wettertrend für Maria de la Salut

Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Woche bietet ideale Voraussetzungen für Sommerfreuden aller Art – von Sonnenbaden über Wandertouren bis hin zu kulinarischen Abenden. Möglicherweise wird der leichte Regen zu Beginn der darauffolgenden Woche für eine angenehme Abkühlung sorgen und die Natur von Maria de la Salut noch lebendiger erscheinen lassen.

