Sonnige Aussichten für Escorca: Das Wetter für die kommende Woche! (7.8.2024)

Strahlender Himmel über Escorca - Heitere Prognose für die nächsten Tage

Wer in den nächsten Tagen einen Besuch in Escorca, dem idyllischen Flecken auf Mallorca, geplant hat, darf sich auf herrliches Wetter freuen. Die Wettervorhersage verspricht viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen, was die Herzen aller Sonnenanbeter und Naturfreunde höherschlagen lässt.

Sonntag, 7. August 2024: Von frühmorgens bis abends Sonnenschein pur

Beginnend mit dem 7. August erwartet die Besucher und Einwohner von Escorca ein klarer Himmel und hochsommerliche Temperaturen von bis zu 33°C. Ein leichtes Lüftchen wird mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h wehen, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 31%. Der Luftdruck wird bei 1013 hPa liegen, und der Tag startet mit einem frühem Sonnenaufgang um 4:53 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Stabile Wetterlage mit strahlendem Sonnenschein bis Mittwoch

Die darauffolgenden Tage, 8. und 9. August, bieten ein nahezu identisches Bild. Mit gleichen Temperaturen und Wetterbedingungen können Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten ohne Sorge um unerwartete Wetterumschwünge planen. Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich geringfügig, bleiben aber früher als zu anderen Zeiten des Jahres.

Dezente Bewölkung unterbricht nicht das sommerliche Wohlgefühl

Am 10. August zeichnet sich am Himmel eine leichte Bewölkung ab, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tut. Die Temperaturen klettern auf 34°C, während Wind, Druck und Feuchtigkeit im angenehmen Bereich bleiben. In der Folge bleibt das Himmelspanorama ungetrübt und die Temperaturen stabil.

Veränderung des Wetters am Sonntag

Einzig der 13. August wird eine merkliche Veränderung mit sich bringen. An diesem Sonntag ziehen leichte Regenschauer über Escorca, und die Temperaturen sinken auf erfrischende 28°C. Begleitet von einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 43% bringt dieser Tag eine willkommene Abkühlung.

Es ist die perfekte Woche für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen wollen. Vergessen Sie also nicht, ausreichend Sonnenschutz mitzunehmen, denn die Sonne wird Ihr ständiger Begleiter sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:29:22. +++