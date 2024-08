Sonnige Aussichten in Algaida: 7-Tage-Wetterbericht mit heißem Sommerwetter und einer kühlen Überraschung (7.8.2024)

Erfrischender Sommer in Algaida: Prachtvolles Wetter erwartet

Die aktuellen Wetterprognosen für Algaida lassen keine Wünsche offen, wenn es um Sonnenschein und klaren Himmel geht. Wer die warmen Temperaturen der Insel Mallorca sucht, wird in der ersten Augustwoche von einem strahlend blauen Himmel ohne eine Wolke in Sicht begrüßt.

Heiße Temperaturen und leichte Brisen: Das Wetter von heute bis zum Wochenende

Heute, 7. August 2024: Bei 37°C steht einem Sonnenbad oder einem Ausflug in das malerische Hinterland nichts im Wege. Mit einer leichten Brise von 6 km/h und nur 20% Luftfeuchtigkeit fühlt sich das Thermometer fast angenehm an. Der Sonnenaufgang ist um 4:53 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:54 Uhr zu erwarten.

Morgen, 8. August: Die Temperaturen klettern sogar auf 38°C, während der Himmel klar bleibt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 17% bleibt es trocken und warm. Sonnenaufgang und -untergang sind ähnlich wie am Vortag.

Diese Bedingungen bleiben uns die nächsten Tage erhalten. Von Freitag bis Sonntag genießen wir konstant klares Wetter mit Temperaturen um die 37-38°C. Nur der Wind bleibt mit 3-4 km/h leicht variabel, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 18% und 23%.

Kühle Überraschung zu Beginn der neuen Woche

Am Montag, den 12. August, bleibt es bei 36°C noch sommerlich, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 27% an. Die nächste kleine Abkühlung kündigt sich am Dienstag an: Mit leichten Regenschauern und einer Temperaturabnahme auf 32°C bietet der Tag eine willkommene Erfrischung. Der Wind wird kräftiger und weht mit 8 km/h.

Den Abschluss der 7-Tage-Prognose bildet ein klarer Himmel am Mittwoch, den 14. August, mit angenehmen 33°C und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 33%. Windstille sorgt für entspannte Urlaubsstimmung.

Fazit: Sonnige Zeiten mit einer Spur von Erfrischung

Die kommende Woche in Algaida hält, mit Ausnahme eines erfrischenden Regentags, echtes Hochsommerwetter für uns bereit. Es ist die perfekte Zeit, die kulturellen Schätze und die Natur Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

