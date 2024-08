Strahlender Sonnenschein und anhaltende Hitze: Die Wetterprognose für Sóller (07.08.24 bis 14.08.24)

Ununterbrochener Sonnengenuss und sommerliche Temperaturen in Sóller

Während der zweiten Augustwoche erwartet die Urlauber und Einheimischen von Sóller auf Mallorca eine Periode des ungetrübten Sommerwetters. Mit einer konstanten Höchsttemperatur von 36°C, die bis zum 11. August 2024 anhält, verspricht die Insel perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter und Outdoor-Aktivitäten.

Klarer Himmel und ruhiges Wetter dominieren das Bild von Mittwoch, dem 7. August, an. Der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h äußerst sanft, kombiniert mit einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von rund 35%. Der Luftdruck zeigt sich mit 1013 hPa stabil, was auf ein anhaltend schönes Wetter hindeutet.

Am 8. und 9. August setzt sich das klare Wetter fort, mit ähnlichen Temperaturen und leicht steigenden Luftdruckwerten, was auf eine beständige Wetterlage schließen lässt.

Von Freitag bis Sonntag (10.-12. August) ist nach wie vor mit viel Sonnenschein zu rechnen, wenngleich der Himmel am Freitag durch einige wenige Wolken verziert sein wird. Dennoch bleibt die Temperatur konstant hoch und das Wetter beständig.

Am Montag, den 13. August, kündigt sich eine leichte Abkühlung an. Erfrischender Regen belebt die trockenen Landschaften Sóllers und lässt uns bei 31°C Atem holen. Der Wind nimmt etwas zu und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 52%, was für ein angenehmes Klima sorgen dürfte.

Der Abschluss der Wetterwoche am Dienstag präsentiert sich mit einem klaren Himmel und einer angenehmeren Temperatur von 30°C bei moderaten Windverhältnissen. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich, und das Klima wird sich zunehmend angenehmer gestalten.

Sonnenaufgang und -untergang in Sóller im Detail

Die früh aufgehende Sonne und die spätabendlichen Sonnenuntergänge bieten lange und genussvolle Tage auf Mallorca. Das Naturschauspiel beginnt am 7. August um 4:53 Uhr und endet um 18:55 Uhr. Mit jedem Tag verschiebt sich der Sonnenuntergang minutenweise nach vorne und markiert so langsam das Ende des Hochsommers.

Freuen Sie sich auf eine Woche voller perfekter Bedingungen, um die vielfältigen Angebote Sóllers zu genießen und die wunderschöne Insel Mallorca in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:45:12. +++