Strahlendes Sommerwetter in Manacor: Eine sonnige Woche mit klarem Himmel erwartet Sie! (7.8.2024)

Das perfekte Sommerwetter genießen: Manacor erwartet klaren Himmel

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite auf der idyllischen Baleareninsel Mallorca. Gerade in ManacorManacor dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine strahlend sonnige Woche freuen. Klare, azurblaue Himmel ohne eine Wolke in Sicht sorgen für das perfekte Ferienwetter.

Anfang August, beginnend mit dem 7. August 2024, erleben wir in Manacor angenehm warme 31 °C und einen leichten Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 44% in einem komfortablen Bereich, während der Luftdruck bei 1013 hPa liegt. Zum Sonnenbaden laden die langen Tage ein, welche bereits um 4:52 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnen und um 18:53 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang enden.

Die Woche setzt ihre Sonnenscheinserie fort

Am 8. August steigen die Temperaturen sogar auf 32 °C, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht auf 40% fällt. Ein stetiger, milder Wind und der konstante Luftdruck von 1015 hPa versprechen weitere angenehme Tage. Wer die warme mallorquinische Sonne genießen möchte, findet den perfekten Rahmen.

Der 9. und 10. August bringen eine kleine Hitzewelle mit sich, da das Thermometer bis auf 34 °C klettert. Die Feuchtigkeit sinkt dabei auf äußerst angenehme 31%, ideal für alle Aktivitäten im Freien oder am Strand.

Stabiles Wetter mit leichter Abkühlung

Ab dem 11. August normalisieren sich die Temperaturen etwas, dennoch bleibt das herrliche Sommerwetter mit 32 °C und klarer Sicht bestehen. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich geringfügig auf 37%.

Die darauffolgenden Tage zeigen leichte Abweichungen mit einer Abkühlung auf 31 °C am 12. August und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 50%. Trotz des Sprungs in der Luftfeuchtigkeit verharrt das Wetter in einem sehr angenehmen Bereich.

Ende der Woche - erste Regentropfen in Sicht

Am 13. und 14. August gibt das sommerliche Wetter schließlich einem leichten Regen nach, es bleibt jedoch warm mit Temperaturen um die 30-31 °C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 40-45% und einem milden Wind von 5-6 km/h kündigt sich eine willkommene Erfrischung für die Natur an, ohne die Urlaubsstimmung zu trüben.

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie die warmen Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut fühlen, während Sie das zauberhafte Ambiente Mallorcas genießen. Planen Sie Ihre Ausflüge, Strandtage oder einfach nur entspannte Momente im Freien, denn das Wetter in Manacor wird Ihnen in der kommenden Woche freundlich gesonnen sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:34:26. +++