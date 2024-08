Strahlendes Sommerwetter in Mancor de la Vall: Eine Woche voller Sonnenschein und Wärme (7.8.2024)

Die sommerliche Hitze hält an: Wettervorhersage für Mancor de la Vall

Die Bewohner und Besucher von Mancor de la Vall können sich auf eine weitere Woche voller Sonnenschein und hochsommerlicher Temperaturen freuen. Die Wettervorhersage verspricht klar blauen Himmel und kaum eine Wolke in Sicht – ideale Bedingungen für alle, die das weite Angebot an Outdoor-Aktivitäten Mallorcas voll ausschöpfen möchten.

Heißer Start in die neue Woche

Am Mittwoch, den 7. August 2024, erleben die Einwohner eine hohe Temperatur von 36°C unter einem klarem Himmel, mit leichtem Wind von 3 km/h. Diese trockenen und heißen Bedingungen setzen sich am Donnerstag fort, mit unveränderten Temperaturen und Windverhältnissen sowie herrlichem Sonnenschein von Sonnenaufgang um 04:54 Uhr bis Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Vorübergehend mildere Temperaturen

Kurz vor dem Wochenende, am Freitag, 9. August, sinkt die Temperatur leicht auf 35°C und die Windgeschwindigkeit sinkt auf behagliche 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei moderat mit 22%, was die Hitze gut erträglich macht.

Leicht bewölkt, aber weiterhin warm

Ein paar Wolken am Himmel können wir zum Ende der Woche erwarten. Am Samstag, 10. August, zeigen sich bei 36°C einige wenige Wolken, die jedoch kaum Einfluss auf das Wettergeschehen nehmen. Der Wind bleibt auch an diesem Tag leicht mit 3 km/h.

Hitzewelle setzt sich fort

Die Hitzewelle in Mancor de la Vall bleibt auch in den folgenden Tagen bestehen. Am Sonntag erreicht das Thermometer sogar 37°C, während der Himmel klar bleibt.

Erfrischende Abkühlung in Sicht

Zu Beginn der neuen Woche geben die Meteorologen eine kleine Verschnaufpause. Für den Montag, 12. August, wird eine Temperatur von 36°C vorhergesagt, aber diesmal mit einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Trotzdem bleibt es weiterhin trocken und sonnig. Am Dienstag, 13. August erleben wir eine leichte Abkühlung mit leichtem Regen und Temperaturen, die auf 30°C fallen. Der Regen wird kaum die Bedingung stören, da ab Mittwoch erneut klarer Himmel mit angenehmen 30°C erwartet wird.

