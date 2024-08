Strahlendes Sonnenwetter und leichte Abkühlung in Costitx: Die Wetterprognose der nächsten 7 Tage auf Mallorca (7.8.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Costitx auf Mallorca

CostitxCostitx genießt derzeit wahrhaft sommerliche Bedingungen mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die die Insel in eine warme Idylle verwandeln. In den kommenden Tagen erwartet die Einheimischen und Urlauber ein unvergleichliches Wettererlebnis unter der mediterranen Sonne Mallorcas.

Das strahlende Wetter in Costitx – Hohe Temperaturen und geringer Wind

Seit Beginn der Woche waren die Himmelsbilder über Costitx nahezu wolkenlos. Der 7. August 2024 präsentierte sich mit einem Höchstwert von 38°C und einem schwachen Lüftchen von gerade einmal 5 km/h. Auch der Folgetag verhieß mit 37°C und wenig Wind gleichermaßen stilles Sommerwetter.

Der Sonnenreiches Wochenmittel

Mit Durchschnittstemperaturen, die sich kontinuierlich um die 38°C bewegen, bietet Costitx ideale Bedingungen für ausgedehnte Tage am Strand oder in der Natur. Eine leichte Brise sorgt dabei für eine angenehme Erfrischung und trägt zu einem perfekten Sommertag bei.

Vorbereitung auf das Wochenende – Mildere Temperaturen und leichte Regenschauer

Das Wochenende kündigt eine leichte Veränderung an. Während der 13. August 2024 mit 33°C und leichten Regenfällen noch für eine erholsame Abkühlung sorgt, empfängt uns der darauffolgende Montag mit einigen Wolken bei gleichen Temperaturverhältnissen.

Vorhersage im Detail und Tipps für Urlauber in Costitx

Ein Blick auf die kommenden Tage offenbart, dass die Luftfeuchtigkeit behutsam steigt und die nächtlichen Temperaturen erträglich bleiben. Die Sonne wird früh am Morgen aufgehen und erst spät am Abend untergehen, sodass lange Tage im Freien genossen werden können. Urlauber sollten jedoch den leichten Regen am 13. August im Auge behalten und gegebenenfalls ihre Pläne entsprechend anpassen.

Costitx Wettervorhersage vom 7. bis 14. August 2024

Schließen Sie die Augen und fühlen Sie die angenehme Wärme auf Ihrer Haut. Costitx verwandelt sich in einen Ort, der pure Sommerfreude verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:28:25. +++