Wetter in Llubí: Eine Woche voller Sonne mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen (7.8.2024)

Heiße Tage und milde Abende: Das Wetter in Llubí vom 7. bis 14. August 2024

Die kommende Woche in Llubí verspricht hauptsächlich sonnige Tage und klare Nächte, ideal für alle, die den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Das Wetter präsentiert sich von seiner besten Seite mit Temperaturen, die für heiße Sommertage typisch sind.

Wetteraussichten für Llubí im Detail

Am Mittwoch, dem 7. August 2024, erwartet uns ein Tag unter einem klaren Himmel mit einer Höchsttemperatur von satten 37°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h verspricht eine angenehme Abkühlung in den wärmeren Stunden des Tages. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gerade einmal 22%, was für ein besonders trockenes Klima sorgt. Der Tag beginnt früh um 4:52 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet spät um 18:54 Uhr mit einem ausgedehnten Sonnenuntergang.

Das hohe Niveau der Temperaturen setzt sich über die Woche hinweg fort. Vom 8. bis 10. August können wir ähnliche Bedingungen mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 36°C und 37°C erwarten. Die Abende bringen kaum eine Abkühlung, und die Nächte bleiben mild, sodass der Abend im Freien genossen werden kann. Die Windgeschwindigkeit bleibt während dieser Tage konstant bei rund 5 km/h.

Ein besonderes Highlight ist der 12. August, an dem die Quecksilbersäule noch ein Stück steigt und die höchste Temperatur der Woche von 38°C erreicht wird. Auch an diesem Tag ist der Wind nur mäßig bei 6 km/h, und der Himmel bleibt wolkenlos.

Am 13. August zeichnet sich eine leichte Veränderung ab. Leichter Regen kündigt sich an, wodurch die Temperaturen leicht auf 33°C fallen. Dies könnte eine willkommene Erfrischung nach der anhaltenden Hitze sein. Der Wind nimmt leicht zu auf 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 26%.

Die Woche schließt am 14. August mit leichten Wolkenformationen ab, wobei die Temperaturen weiterhin bei angenehmen 33°C liegen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer etwas höheren Luftfeuchtigkeit von 37% bleibt das Wetter in Llubí weiterhin sommerlich und angenehm.

Genießen Sie sonnige Tage in Llubí

Ob Sie die Wärme auf der Terrasse Ihres Lieblingscafés genießen möchten oder planen, die ländliche Umgebung von Llubí zu erkunden, diese Woche bietet perfekte Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. Denken Sie daran, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen und immer genug Wasser dabei zu haben, um die heißen Tage unbeschwert genießen zu können.

