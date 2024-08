Wetter in Marratxí: Heiße Tage und klare Nächte erwarten Mallorca in der ersten Augustwoche 2024 (7.8.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: Sonnig und Heiß mit leichten Temperaturänderungen

Die Gemeinde Marratxí auf Mallorca bereitet sich auf eine heiße Augustwoche 2024 vor. Die kommenden Tage vom 07.08.2024 bis 14.08.2024 versprechen überwiegend strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen, die den Höhepunkt des Sommers markieren.

Hochsommer in Marratxí: Hochtemperaturen und klare Himmel

Beginnend mit dem 07. August, erleben die Einwohner und Besucher von Marratxí eine Höchsttemperatur von 37°C unter einem klaren Himmel. Die leichte Brise von 4 km/h bietet eine willkommene Erfrischung bei einer Luftfeuchtigkeit von 24%.

Wärmste Tage des Jahres

Die Hitze setzt sich fort, und der 08. August wird noch ein wenig wärmer mit einer Temperatur von 38°C, fast unveränderten Bedingungen und etwas geringerer Luftfeuchtigkeit von 21%.

Der 09. August bringt eine leichte Abkühlung auf 36°C, jedoch mit ansteigender Feuchtigkeit. In der Nacht dürften die Sterne bei klarer Sicht zum Vorschein kommen, da nur wenige Wolken den Himmel trüben werden.

Stetige Bedingungen und eine kleine Überraschung

Die folgenden Tage, 10. und 11. August, bleiben mit Temperaturen um 37°C und einem meist klaren Himmel nahezu gleich. Gelegentlich zeigen sich einige Wolken, doch die Tage bleiben überwiegend sonnig.

Am 12. August sinkt die Temperatur geringfügig auf 35°C, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 36%. Das Wetter bleibt stabil unter einem klaren Himmelszelt.

Leichter Regen bringt Erfrischung

Die Hitzeperiode wird mit leichtem Regen am 13. August unterbrochen. Mit einer etwas kühleren Temperatur von 32°C und einem Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h können die Einwohner eine kleine Erfrischung erwarten.

Zum Abschluss der betrachteten Wetterperiode bleibt es am 14. August bei 32°C mit weiterhin klarem Himmel. Eine leichte Brise weht auch an diesem Tag, und die relative Luftfeuchtigkeit bleibt bei moderaten 37%, was angenehme Abendstunden garantiert.

Wetterzusammenfassung für Marratxí

Zusammenfassend erwartet Marratxí eine Woche lang anhaltend hohen Temperaturen, die maßgeblich durch Sonnenschein und klarem Himmel bestimmt werden. Die leichten nächtlichen Abkühlungen und der vorhergesagte Regen bieten eine kurze Erholung von der sommerlichen Hitze. Die Einheimischen und Touristen sollten darauf achten, den Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen und stets Hydratation in Betracht zu ziehen.

Genießen Sie den mallorquinischen Sommer in vollen Zügen, aber erinnern Sie sich an die Wichtigkeit des Sonnenschutzes und der genügenden Flüssigkeitszufuhr während dieser hitzegeprägten Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:35:59. +++