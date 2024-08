Wetter in Pollença Mallorca (07.08.2024 bis 14.08.2024): Sonnenschein und leichte Brisen, perfekt für den Urlaub!

Die aktuelle Wettervorhersage für Pollença: Sonne satt und ideale Urlaubsbedingungen

PollençaPollença, das charmante Städtchen auf Mallorca, glänzt in der zweiten Augustwoche 2024 mit einem herrlichen Sommerwetter. Urlauber und Einheimische dürfen sich auf strahlenden Sonnenschein und angenehme Winde freuen, die für eine leichte Abkühlung sorgen - gerade richtig, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten der Insel zu genießen.

Detailierte Wettervorhersage in Pollença für eine Woche

Die Woche beginnt am Mittwoch, den 7. August 2024, wo wir eine klare Sicht auf den Himmel mit Temperaturen von bis zu 32°C genießen können. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von nur 7 km/h verleiht dem Tag eine frische Note.

Der Donnerstag bietet ähnlich attraktive Bedingungen mit einem Hauptdarsteller: der Sonne. Mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einer leichten Brise ist der Tag wie gemacht für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Das Wochenende nähert sich mit weiterhin ausnahmslos sonnigem Wetter. Freitag und Samstag erwarten Sie 31°C und perfekt blaue Himmel, was einen Sprung ins Meer oder einen Ausflug in die Berge besonders verlockend macht.

Der Sonntag, der 12. August, krönt die sonnige Periode mit einem Temperaturhoch von 33°C und lebhaften Winden, die etwas stärker wehen als an den Vortagen.

Am Montag hält die Sonne immer noch die Szenerie, aber es werden leichte Regenschauer erwartet, die für eine Abwechslung sorgen und die Insel in eine frische Aura hüllen - ideal, um die Natur Mallorcas in einem anderen Licht zu erleben.

Der Dienstag kündigt mit ein paar Wolken am Himmel eine kleine Wetteränderung an, bleibt aber mit 28°C und mäßigem Wind weiterhin angenehm.

Langfristige Wetteraussichten für Pollença: Entspannung und Naturgenuss

Die lange Periode des klaren Himmels bietet Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen die perfekte Gelegenheit, sich im Freien zu entspannen und die natürliche Schönheit Mallorcas zu genießen. Vom Wandern in den Tramuntana-Bergen bis zum Sonnenbaden an den malerischen Stränden - die Wetterbedingungen scheinen ideal für jeden Geschmack.

Die Morgendämmerung und der Sonnenuntergang bieten täglich spektakuläre Farbenspiele und sorgen für atemberaubende Momente, während die relativ milden Windverhältnisse für eine angenehme Brise auf der Haut sorgen.

Kurze Zusammenfassung der kommenden Tage

