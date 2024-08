Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: Sonnenschein pur mit klarem Himmel und Temperaturen um die 30°C (7.8.2024)

Strahlend blauer Himmel über Sant Llorenç des Cardassar

Perfektes Sommerwetter erwartet die Bewohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar in den kommenden Tagen. Der Himmel präsentiert sich von seiner klarsten Seite, und wir dürfen uns auf hohe Temperaturen freuen, die um die 30°C liegen.

Heute: 7. August 2024, ein Tag voller Sonnenschein

Zu Beginn der Woche empfängt uns der Montag mit angenehmen 30°C und einem klaren Himmel. Mit einer leichten Brise von gerade mal 6 km/h lässt es sich hervorragend am Strand von Sant Llorenç des Cardassar verweilen. Der Sonnenaufgang ist bereits um 4:51 Uhr zu bestaunen, während der Sonnenuntergang den Tag um 18:53 Uhr beschließt.

Aussicht für die kommenden Tage

Der Wettertrend bleibt konstant: Die Temperaturen halten sich stetig um die 30°C, und der Himmel bleibt weitestgehend frei von Wolken. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 50-Prozent-Marke, was für ein angenehmes Klima sorgt. Der Wind hält sich mit 5 km/h zurück, wodurch die warmen Sommertage von einer leichten Brise begleitet werden.

Das Wochenende bringt eine kleine Abwechslung

Am 13. August kündigt sich leichter Regen an. Die Temperaturen bleiben jedoch warm, und es besteht weiterhin Optimismus für Outdoor-Aktivitäten, da die Regenwolken sich nicht dauerhaft am Himmel halten werden. Zum Start in die neue Woche ziehen am 14. August ein paar Wolken auf, aber die Sonnenstunden bleiben uns weitgehend erhalten. Die Temperaturen nehmen einen leichten Rückgang auf 29°C, und der Wind nimmt leicht zu.

Die Wetterprognose im Überblick

Alles in allem verspricht das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar für die nächsten Tage beste Bedingungen für Sommergenießer und Sonnenanbeter. Packen Sie Ihre Badesachen und genießen Sie die warmen Temperaturen bei klarem Himmel!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:40:46. +++