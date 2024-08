Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Tage und leichte Brise vom 7. bis 14. August 2024 (7.8.2024)

Sonnige Aussichten für Calvià in der zweiten Augustwoche

Das idyllische Calvià auf Mallorca wird in den kommenden Tagen mit viel Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen verwöhnt. Die Wetterprognosen kündigen eine Reihe von klaren Himmelstagen an, mit Temperaturen, die um die 30 Grad Celsius Marke pendeln, perfekt für jeden, der den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchte.

Das Wetter für heute, 7. August 2024:Bereits am frühen Morgen um 04:55 Uhr erwacht Calvià unter einem klaren Himmel, und die Temperaturen werden im Laufe des Tages Höchstwerte von etwa 32 Grad Celsius erreichen. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h sorgt für eine erfrischende Abkühlung und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 49%. Der Sonnenuntergang um 18:56 Uhr beschließt den Tag mit einem malerischen Panorama.

Die nächsten Tage in CalviàDas makellos klare Wetter setzt sich über die kommenden Tage bis einschließlich 10. August konsequent fort, mit konstanten Temperaturen um 31 bis 32 Grad Celsius. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 44 und 49%. Die Wetterbedingungen bieten somit perfekte Voraussetzungen für alle Urlaubs- und Freizeitaktivitäten draußen.

Vom 11. bis 14. August bleibt die Wetterlage überwiegend stabil, nur am 13. August ist mit etwas leichtem Regen zu rechnen. Die Temperaturen kühlen leicht auf Werte von 29 Grad Celsius ab, dies dürfte aber immer noch für ein angenehmes Wohlfühlklima sorgen.

Tipps für den perfekten UrlaubstagDie beste Zeit, um die atemberaubende Schönheit von Calvià zu genießen, ist sicherlich bei einem Spaziergang durch die stimmungsvollen Straßen oder bei einem Besuch der malerischen Strände. Die erfrischende Brise vom Meer und die sonnigen Stunden sind wie geschaffen für entspannte Tage am Wasser.

Die frühen Morgenstunden und späten Abendstunden bieten ideale Bedingungen für Aktivitäten wie Jogging, Radfahren oder Wandern in der landschaftlich reizvollen Umgebung.

Genießen Sie die herrlichen Sommertage in Calvià, und vergessen Sie nicht, stets ausreichend zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, um die Ferienzeit unbeschwert erleben zu können.

