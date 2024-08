Wettervorhersage Petra: Sonnenschein pur und sommerliche Temperaturen erwartet (7.8.2024)

Sommerliches Hochdruckgebiet beschert Petra wunderbar warmes Wetter

Die Sommerzeit auf Mallorca steht in voller Pracht und die Insel erlebt Tage voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen. Das malerische Städtchen Petra wird in der nächsten Woche ein wahres Freiluftparadies sein, da uns durchgehend klarer Himmel und warme Temperaturen bevorstehen.

Wettertrend Petra: Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten

Vom 7. August bis zum 14. August 2024 genießen Einheimische sowie Urlauber in Petra, Mallorca, durchweg sonniges und stabiles Wetter. Der klare Himmel über Petra lässt die Temperaturen angenehm auf sommerliche 27 bis 30 Grad Celsius ansteigen – perfekt, um die bezaubernde Landschaft Mallorcas zu genießen.

Detailierte Wettervorhersage für Petra

Heute, 7. August 2024: Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie mit einer Tageshöchsttemperatur von 27 Grad Celsius. Mit einer leichten Brise bei 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 21% ist das Wetter ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten. 8. August 2024: Das stabile Wetter setzt sich fort mit einer Höchsttemperatur von 27 Grad und einer sanften Brise von 4 km/h.

9. August bis 13. August 2024: Über mehrere Tage erstreckt sich das hochsommerliche Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen zwischen 27 und 28 Grad. Nur leicht zunehmende Winde von 5 bis 6 km/h und eine konstant niedrige Luftfeuchtigkeit versprechen angenehme Tage und Nächte.

Der Höhepunkt der Woche: 14. August 2024: Mit 30 Grad erreicht die Woche ihren Temperaturhöhepunkt, begleitet von einem strahlenden, wolkenlosen Himmel, einer leichten Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 22%.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Petra sind in dieser Zeit besonders malerisch – ein Highlight für Fotografiebegeisterte und Romantiker gleichermaßen. Werfen Sie einen Blick auf die frühen Morgenstunden um 03:00 Uhr für den Sonnenaufgang und genießen Sie den Sonnenuntergang, der ab 16:21 Uhr ein beeindruckendes Farbspiel am Himmel zaubert.

Was die Wetteraussichten für Petra bedeuten

Diese Wettervorhersage verspricht eine fantastische Woche für alle, die auf der Suche nach Erholung und Sonne auf Mallorca sind. Packen Sie Ihre Badesachen ein und freuen Sie sich auf ungetrübte Urlaubsfreuden unter mallorquinischer Sonne in Petra. Genießen Sie die sommerlichen Tage!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.8.2024, 01:38:20. +++