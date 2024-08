7-Tage-Wettertrend für Campanet: Sonnige Aussichten auf Mallorca (8.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Campanet: Erwarten Sie strahlenden Sonnenschein

Die Urlaubsinsel Mallorca besticht durch ihr angenehmes Klima und herrliche Sonnenstunden, besonders im bezaubernden Ort Campanet. Wer in den kommenden 7 Tagen die Region besucht, kann sich auf überwiegend klaren Himmel und steigende Temperaturen freuen, die Urlauberherzen höher schlagen lassen.

Das Wetter in Campanet vom 08.08. bis 15.08.2024 im Detail

Angefangen bei angenehmen 33°C am 8.8.2024, klettert das Thermometer konstant nach oben und erreicht am 12.08.2024 den Höhepunkt mit heißen 36°C. Dabei ist der Himmel meistens ungetrübt, was für Sonnenanbeter und Erholungssuchende ideale Bedingungen bedeutet.

Die Windverhältnisse bleiben mit durchschnittlich 5 km/h angenehm leicht, sodass selbst an den wärmsten Tagen eine sanfte Brise für Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit, die am 8.8.2024 noch bei 36% liegt, sinkt bis zum 13.08.2024 auf gemütliche 23%, bevor sie am Ende des Zeitraums wieder leicht ansteigt.

Der Luftdruck bewegt sich in normalen Bahnen und zeigt keine signifikanten Schwankungen, was auf eine stabile Wetterlage hindeutet. Das Aufgehen der Sonne um kurz vor fünf Uhr morgens und das späte Sonnenuntergangszenario gegen 18:53 Uhr garantieren lange und genussvolle Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Vorübergehende Wetteränderung in der Wochenmitte

Gegen Mitte der Woche verabschiedet sich der komplett klare Himmel vorübergehend; am 13.8.2024 zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, und am 14.8.2024 weisen die Wolkenformationen darauf hin, dass der Tag etwas bedeckt sein könnte. Doch diese kleine Abwechslung wird das Wohlbefinden kaum schmälern, da die Temperaturen immer noch bei wohltuenden 34°C liegen.

Ein kleinerer Temperaturrückgang ist für den 15.8.2024 prognostiziert, dennoch bleibt es mit 29°C angenehm warm und der Himmel klart wieder auf.

Genießen Sie das ideale Sommerwetter in Campanet

Für Reisende und Einheimische, die die kommende Woche in Campanet verbringen, verspricht die Wetterprognose perfekte Bedingungen, um die malerische Umgebung und das reichhaltige Freizeitangebot zu genießen. Ob beim Wandern, Entspannen an den Stränden oder bei kulturellen Ausflügen, mit solch wunderbaren Wetterbedingungen steht einem erlebnisreichen Aufenthalt nichts im Weg.

