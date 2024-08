Aktuelle Wetteraussichten für Felanitx: Sonnige Tage und milde Winde (8.8.2024)

Sommerliches Wetter in Felanitx: Heitere Himmel dominieren die Woche

Die Inselbewohner und Besucher von FelanitxFelanitx können sich in den nächsten Tagen auf eine Periode sonnendurchfluteter Tage einstellen. Die Wettervorhersage für Felanitx zeigt ab dem 8. August 2024 durchweg klare Himmel, was ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien oder Entspannung am Strand bedeutet.

Wetterdetails für eine perfekte Urlaubsplanung

Der 8. August verspricht mit Temperaturen von bis zu 33 °C und einem leichten Wind von 6 km/h ein idealer Tag für all jene zu werden, die die Wärme und das helle Wetter Mallorcas genießen möchten. Die Luftfeuchtigkeit wird bei angenehmen 40% liegen, während der Luftdruck bei 1015 hPa stabil bleibt. Mit einem Sonnenaufgang um 4:53 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:52 Uhr steht einem langen, erfüllten Tag nichts im Wege.

Am 9. August steigen die Temperaturen sogar auf 35 °C und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 30%, was für einige vielleicht ein wenig heiß werden könnte, aber zu ausgedehnten Schwimmsessions einlädt. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, dass mit dem geringen Wind von nur 5 km/h nicht viel Abkühlung zu erwarten ist.

Die Tage vom 10. bis zum 11. August werden ähnlich warm sein, mit Temperaturen, die konstant um die 34 °C bis 35 °C schwanken. Der Himmel bleibt klar und die Luftfeuchtigkeit konstant niedrig, was die Hitze erträglicher macht. Der sanfte Wind wird weiterhin für eine leichte Brise sorgen.

Am 12. August nimmt die Wärme leicht ab auf 33 °C, doch der gleichbleibend heitere Himmel garantiert weiterhin perfektes Freizeitwetter.

Ein leichter Wechsel in der Wetterlage bringt am 13. August vereinzelte Wolken, und am 14. August herrscht sogar bedeckter Himmel, allerdings beeinflusst dies die Temperaturen kaum, die angenehm bei 32 °C verbleiben. Interessanterweise steigt die Luftfeuchtigkeit to around 46%, was zu einer etwas schwüleren Atmosphäre führt.

Die Woche schließt mit einem Temperaturabfall auf 29 °C am 15. August, was eine willkommene Abkühlung darstellt. Der kräftigere Wind von 8 km/h wird ebenfalls zu einer erfrischenden Brise beitragen, während der Himmel sich weiterhin von Wolken frei zeigt.

Fazit: Ideales Sommerwetter in Felanitx

Zusammengefasst steht den Einwohnern und Gästen von Felanitx eine Woche bevor, die mit viel Sonnenschein und milden Winden punktet. Lediglich gegen Ende der Woche signalisieren gestreute und bedeckte Wolken eine leichte Wetteränderung, die jedoch wenig Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden haben sollte. So präsentiert sich Felanitx einmal mehr von seiner besten Seite und lädt ein zu ausgedehnten Erkundungen oder einfach nur zum Genuss der entspannten mallorquinischen Lebensart.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:30:43. +++