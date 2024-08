Heiße Sommerwoche in Consell erwartet: Täglicher Wetterbericht von 08.08.24 bis 15.08.24

Temperaturen in Consell: Sonnenschein pur und steigende Quecksilberwerte

Die Sommerhitze auf Mallorca lässt nicht nach, und die sonnenverwöhnte Gemeinde ConsellConsell kann in der kommenden Woche mit einer Fortsetzung der heißen Tage rechnen. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 08. August bis 15. August 2024 deutet auf klaren Himmel und anhaltend hohe Temperaturen hin.

Wochenstart in Consell: Hitzewelle in vollem Gange

Am Donnerstag, den 08. August, beginnt die Woche mit einem makellos klaren Himmel. Bei einem Tageshöchstwert von 38°C werden die Einheimischen und Touristen gleichermaßen dazu eingeladen, die vielen Freizeitmöglichkeiten des Ortes zu nutzen oder sich im kühlen Nass zu erfrischen. Der Wind weht schwach mit 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 17% liegt. Sonne und Mond wechseln sich um 4:54 Uhr und um 18:54 Uhr ab und markieren einen langen, lichtgefüllten Tag.

Ideal für Strandtage: Sonnige Aussichten für Consell

Die klaren Nächte versprechen sternenreiche Abende und die Temperaturen bleiben auch am Freitag, den 09. August, mit 38°C im Schatten hoch. Urlauber sollten sich auf die intensiven UV-Strahlen einstellen und entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Der Himmel bleibt wolkenlos und mit einer relativen Feuchtigkeit von 19% und einem gleichbleibenden leichten Wind fühlt sich die Hitze etwas erträglicher an.

Wochenendwetter in Consell: Unveränderte Sonnenstrahlen

Mit dem Wochenende in Sicht, werden die Temperaturen noch ein wenig anziehen. Der 10. und 11. August bieten mit Höchsttemperaturen von 39°C ideales Wetter für Freizeitaktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf angenehme 13% am Sonntag. Die schwachen Winde von nur 3 km/h bieten kaum Erleichterung, daher ist ein Aufenthalt im Schatten oder in klimatisierten Räumen empfehlenswert.

Wetteränderung in Consell: Eine leichte Abkühlung?

Der Trend zu durchweg sonnigem Wetter setzt sich bis zum 12. August fort, allerdings klettert das Thermometer auf etwas moderatere 37°C. Mit Beginn der neuen Woche kündigen sich am 13. August leichte Wetteränderungen an. Die ersten Wolken ziehen auf und die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 6 km/h. Und tatsächlich, für den 14. August ist leichter Regen vorhergesagt, der für eine angenehme Abkühlung und eine Temperatursenkung auf 35°C sorgen könnte.

Blick in die Zukunft: Frischere Temperaturen für Consell

Der 15. August schließt die Periode mit einem klaren Himmel ab und die Temperaturen fallen auf erfrischendere 32°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas auf 34%, was das allgemeine Wohlbefinden steigern könnte. Der Tag bricht um 5:01 Uhr an und um 18:45 Uhr neigt sich der Tag dem Ende zu, was die perfekte Gelegenheit für abendliche Spaziergänge oder ein Glas Wein im Freien bietet.

