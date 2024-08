Heiße Tage in Algaida: Klarer Himmel und steigende Temperaturen in der Vorhersage (8.8.2024)

Das Wetter in Algaida: Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten

Der Sommer in Algaida zeigt sich von seiner glanzvollen Seite mit klarem Himmel und Temperaturen, die das Thermometer in die Höhe schnellen lassen. Ein nahezu wolkenloser Himmel dominiert die Szenerie und verspricht sonnenreiche Tage auf unserer beliebten Insel Mallorca.

Soaring Summer Heat: Algaida Weather Trends

Die Wetterdaten machen es offensichtlich – der Hochsommer ist in vollem Gange. Ab dem 8. August 2024 können sich Einheimische und Urlauber auf maximierte Sonnenstunden freuen. Dabei klettert das Quecksilber auf bis zu 37°C, während eine milde Brise mit gerade einmal 6 km/h für kaum Erholung sorgt.

Lang anhaltender Sonnenschein und milde Winde

Der 9. August 2024 wird weiterhin sommerliche Freude mit sich bringen, die Temperaturen bleiben mit 36°C weiterhin auf einem hohen Niveau, während der Wind mit 3 km/h kaum eine Erwähnung verdient.

In den darauf folgenden Tagen, speziell am 10. und 11. August, schrauben sich die Temperaturen noch ein kleines Stück höher und erreichen Spitzenwerte von bis zu 38°C. Diese Hitze wird von einem leichten Wind begleitet, der jedoch nicht ausreicht, um für eine nennenswerte Abkühlung zu sorgen.

Wetteränderung in Sicht?

Die klare Wetterlage hält weiterhin an bis zum 12. August, an dem zwar ebenfalls ein klarer Himmel erwartet wird, jedoch das Barometer einen Sinkflug auf 1011 hPa einleitet. Mit einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 27% könnte dies auf eine kommende Wetteränderung hindeuten.

Beim Blick voraus auf den 13. und 14. August sehen wir eine geringfügige Abnahme der Temperaturen auf bis zu 34°C und die Erscheinung von 'broken clouds'. Das könnte das Signal für eine kleine Verschnaufpause sein.

Zum Ende unseres Wetterausblicks, am 15. August, erfahren wir eine deutlichere Abkühlung auf 31°C. Die Winde nehmen etwas an Stärke zu und sorgen mit 7 km/h für ein frischeres Klima in Algaida.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich über die betrachtete Periode nur minimal – ein Zeichen, dass wir uns langsam dem Ende des Hochsommers nähern. Dennoch dürfen wir uns auf wundervoll lange Tage freuen, an denen das Licht von ungefähr 4:54 Uhr morgens bis etwa 18:53 Uhr abends das malerische Algaida erleuchtet.

