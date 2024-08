Hitzewelle in Binissalem: Eine Woche voller Sonnenschein und steigende Temperaturen (8.8.2024)

Spannende Hitzewelle ergreift Binissalem

Die bevorstehende Woche steht in Binissalem im Zeichen hoher Temperaturen und klaren Himmels. Die Bewohner und Besucher der malerischen Gemeinde im Herzen Mallorcas können sich auf eine Periode durchgehenden Sonnenscheins einstellen, die bei jedem den Wunsch weckt, die herrlichen Außenbereiche zu genießen.

Rekordverdächtige Sommertemperaturen

Die nächste Woche beginnt am 8. August 2024 mit einer Höchsttemperatur von 38°C unter einem klar strahlenden Himmel. Ein milder Wind von nur 3 km/h wird die Hitze erträglich machen, und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 17% deutet auf eine ungewöhnliche Trockenheit hin.

Ununterbrochenes Strahlen der Sonne

Die folgenden Tage bis zum 12. August prognostizieren ein ähnliches Bild mit einem gleichbleibend klaren Himmel und Spitzentemperaturen von 38-39°C. Der Wind bleibt mit 2-4 km/h moderat, doch die sinkende Luftfeuchtigkeit auf 12% am 11. August lässt die Umgebung noch heißer wirken, während der Luftdruck geringfügig auf 1011 hPa fällt.

Wetteränderung in Sicht

Ab dem 13. August deutet sich jedoch eine kleine Wende an. Während die Temperatur weiterhin hoch bleibt, zeigen sich vereinzelte wolkenverhangene Himmel und der Wind erhöht sich leicht auf 5 km/h. Diese Entwicklung gipfelt schließlich am 14. August in einem leichten Regenschauer bei einer Temperatur von 36°C und einer auffrischenden Luftfeuchtigkeit von 27%.

Erholung von der Hitze

Den Abschluss der Prognose bildet der 15. August, der mit einer deutlich milderen Höchsttemperatur von 31°C, einer angenehmeren Luftfeuchtigkeit von 34% und erfrischenderen Windverhältnissen von 5 km/h für etwas Abkühlung sorgt.

Die Sonnenanbeter unter Ihnen werden sich über die lange Tageshelligkeit freuen, die vom Sonnenaufgang um 04:54 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:54 Uhr am 8. August reicht und sich täglich geringfügig verkürzt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:24:17. +++