Hitzewelle in Montuïri: Temperaturen und Wettertrend für die nächste Woche (08.08.2024 - 15.08.2024)

Strahlender Sonnenschein und sengende Temperaturen in Montuïri

Wer aktuell in Montuïri auf Mallorca verweilt, darf sich auf eine Periode des strahlenden Sonnenscheins einstellen. Der klare Himmel dominiert die Wetterlage in der Region, und es wird erwartet, dass die Temperaturen in den nächsten Tagen deutlich ansteigen werden.

Montuïri Wetter: Eine Luftwärme, die nach Abkühlung ruft

Am 08.08.2024 starten wir mit einer Höchsttemperatur von 36°C bei einem klaren Himmel - perfektes Wetter für alle Sonnenanbeter, jedoch eine Herausforderung für alle, die Hitze nicht gut vertragen können.

Maximale Entspannung unter der Sonne Mallorcas

Der folgende Tag, der 09.08.2024, verspricht mit ebenfalls 37°C und einem klaren Himmel eine Fortsetzung des Sommertraums.

Wetter-Höhepunkt mit Temperaturen bis zu 38°C

Das Thermometer klettert am 11.08.2024 sogar noch weiter, mit einer erwarteten Spitzentemperatur von 38°C. Die Hitze ist nun auf ihrem Höhepunkt, und es ist ratsam, sich in den Schatten zu begeben und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Ein leichter Wechsel in der Wetterkulisse

Ab dem 13.08.2024 zeigt das Wetter in Montuïri mit vereinzelten Wolken eine kleine Abweichung vom bisher klaren Muster. Die Temperaturen bleiben jedoch hoch, mit 36°C am 13. und 35°C am 14.08.2024, begleitet von leicht bedecktem Himmel.

Zum Abschluss der Woche eine sanfte Erholung von der Hitze

Zum Ende des Prognosezeitraums, am 15.08.2024, gibt es eine spürbare Abkühlung. Die Temperatur sinkt auf erträglichere 30°C, und die Bewohner sowie Besucher von Montuïri können aufatmen und die frischere Luft genießen, nachdem sie sich einige Tage mit intensiver Hitze arrangieren mussten. Der Himmel bleibt klar, doch die Luft fühlt sich dank der geringeren Temperatur und höheren Luftfeuchtigkeit anders an.

