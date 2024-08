Hochsommer auf Mallorca: Maria de la Salut erwartet strahlendes Wetter und steigende Temperaturen (8.8.2024)

Erfrischend klare Himmel über Maria de la Salut

Diese Woche präsentiert sich Maria de la Salut in strahlender Schönheit unter einem klaren Himmel, der sich auch in den nächsten Tagen kaum verändert. Ab Donnerstag, dem 8. August 2024, dürfen sich Bewohner und Besucher auf eine Hitzewelle einstellen, die das Thermometer auf bis zu 34°C klettern lässt.

Die geringe Windgeschwindigkeit von 5 km/h sorgt für perfekte Bedingungen, um das reiche Angebot der Insel zu genießen, ohne sich durch stürmische Böen gestört zu fühlen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 33%, was für ein weiteres Plus an Komfort sorgt. Der Luftdruck liegt stabil bei 1015 hPa.

Wochenende voller Sonnenschein

Das Wochenende legt noch eine Schippe drauf: Am Freitag, dem 9. August 2024, erreicht das Thermometer eine Höchsttemperatur von 35°C, während der Himmel weiterhin klar bleibt. Wer sich diese Tage für einen Urlaub oder Ausflug auf Mallorcas Landschaft und Strände entscheidet, wird mit idealen Bedingungen belohnt.

Eine leichte Brise mit 5 km/h wird auch an diesem Tag das Urlaubsgefühl unterstreichen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfreuliche 26%, und der Luftdruck nimmt leicht zu auf 1018 hPa.

Kontinuierlicher Anstieg der Temperaturen

Die folgenden Tage setzen den Trend fort: Sowohl Samstag als auch Sonntag versprechen mit klarem Himmel und Temperaturen von 35°C bzw. 36°C wahre Sommertage. Die milde Brise bleibt erhalten, die Feuchtigkeit fällt auf sehr geringe 25% bzw. 23%, und der Luftdruck variiert minimal.

Die Höhepunkte der Woche

Der Höhepunkt dieser sommerlichen Woche zeichnet sich am Montag, dem 12. August 2024, mit einem Temperaturanstieg auf 38°C ab. Die Luftfeuchtigkeit erreicht ein Minimum von 20%, was die Hitze noch intensiver erscheinen lassen könnte.

Änderung in Sicht: Ab Dienstag, dem 13. August, erwartet uns eine Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Wolken, die das sonst so einheitliche Blau des Himmels durchbrechen. Es bleibt weiterhin warm mit Höchsttemperaturen von 37°C und einer noch immer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 17%.

Zum Ende der Woche, am Mittwoch, dem 14. August, wird es leicht bewölkt mit einer Temperatur von 34°C, bevor am Donnerstag, den 15. August, das Wetter etwas milder wird und die Quecksilbersäule auf 30°C absinkt.

