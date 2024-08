Hochsommerliches Wetter in Búger: Die Sonne dominiert die nächste Woche auf Mallorca (8.8.2024)

Hochsommer auf Mallorca: Búger genießt strahlenden Sonnenschein und warme Temperaturen

Wenn Sie in der kommenden Woche in Búger Urlaub machen oder dort residieren, können Sie sich auf ideale Bedingungen für alle möglichen Sommeraktivitäten auf Mallorca einstellen. Der Himmel über Búger zeigt sich fast durchgehend von seiner besten Seite, mit einem klaren blauen Panorama und kaum einer Wolke in Sicht.

Leichter Wind und Sonne satt in der Vorhersage für Búger

Vom 8. bis zum 15. August 2024 erwarten die Bewohner und Gäste von Búger nahezu ungetrübten Sonnenschein. Der Sonnenaufgang erfolgt in dieser Periode früh am Morgen zwischen 4:53 Uhr und 5:00 Uhr und beschert Ihnen lange und genussvolle Sommertage. Zugleich enden diese herrlichen Tage mit Sonnenuntergängen, die sich gegen 18:53 Uhr bis 18:44 Uhr am Horizont zeigen.

Die Wettervorhersage im Detail für Búger

Das Wetter präsentiert sich über die kommenden Tage mit Höchsttemperaturen, die konstant um die 34 bis 37 Grad Celsius schwingen, perfekt für Badespaß und lange Abende im Freien. Trotz der Hitze hält sich der Wind leicht und angenehm mit ungefähr 5 bis 7 km/h. Eine leichte Brise sorgt also für die nötige Erfrischung.

Die Luftfeuchtigkeit bleibt in dieser Woche niedrig und erreicht Werte zwischen 20 und 43 Prozent, was das hohe Temperaturniveau angenehm macht. Der Luftdruck zeigt leichte Schwankungen, bleibt aber innerhalb typischer sommerlicher Werte und sollte keinen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben.

Ein Blick auf die Tagesverläufe

8. August: Ein strahlend klarer Himmel mit 34 Grad und einer leichten Brise von 5 km/h wird Sie erfreuen. 9. August: Erneut klart der Himmel auf, ideal für Sonnenanbeter.

10. August: Das Thermometer klettert auf 35 Grad unter einem ungetrübten Himmel. 11. August: Die Temperatur steigt weiter an und erreicht 36 Grad bei weiterhin klarem Himmel.

12. August: Die Hitze erreicht mit 37 Grad ihren Höhepunkt, kühlendes Nass ruft! 13. August: Vereinzelte Wolken ziehen auf, es bleibt aber bei heißen 37 Grad.

14. August: Der Himmel bedeckt sich etwas mehr, doch es bleibt mit 34 Grad warm. 15. August: Eine frische Brise bringt eine ersehnte Abkühlung mit 30 Grad.

Wetterfazit für Búger

Zusammenfassend hält das Wetter in Búger eine Woche voller Sonne bereit, mit optimalen Bedingungen für Sommeraktivitäten und Entspannung im Freien. Ob Sie sich entspannen oder Abenteuer suchen, das sommerliche Mallorca heißt Sie willkommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:24:47. +++