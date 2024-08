Sonnige Aussichten für Escorca auf Mallorca: Wettervorhersage für die kommenden Tage (8.8.2024)

Strahlender Sommer im August: Escorcas Wetterprognose

Wer in Escorca die Sonnenstrahlen genießen möchte, wird in der kommenden Woche auf Mallorca nicht enttäuscht. Die Wettervorhersage verspricht überwiegend klaren Himmel und sommerlich hohe Temperaturen, die sich um 33 Grad Celsius bewegen. Ein ideales Wetter also, um die Natur und die Strände der Insel zu erkunden!

Hochsommer in Escorca: Tägliche Wetterdetails

Von heute, dem 8. August 2024, bis zum bevorstehenden Wochenende dominiert ein klarer Himmel das Wetterbild. Mit einem sanften Wind von etwa 4 km/h ist es ein perfektes Sommerwetter für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Am 14. August könnte es mit leichten Regenschauern zu einer kurzen Abkühlung kommen, während zum 15. August das Thermometer sich leicht auf rund 27 Grad senkt, bei einer frischeren Brise von 6 km/h.

Genaue Temperaturen und Wetterbedingungen

Lichtspiele der Natur: Sonnenauf- und -untergang

Die malerischen Sonnenauf- und -untergänge bieten in Escorca täglich ein bezauberndes Naturschauspiel. Von einem frühen Sonnenaufgang um ca. 4:59 Uhr bis zu einem späten Sonnenuntergang um ca. 18:46 Uhr können Besucher fast 14 Stunden Tageslicht genießen.

Ausblick: Wetter am Wochenende in Escorca

Wer das Wochenende in Escorca plant, kann sich auf angenehme Tage einstellen. Abgesehen von möglichen leichten Niederschlägen am 14. August, wird es sonnig mit einer Durchschnittstemperatur von 32°C sein. Der Sonntag bringt wieder einen klaren Himmel bei einer etwas kühleren Temperatur von 27°C, ideal für gemütliche Spaziergänge oder einen Cafébesuch unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:29:19. +++