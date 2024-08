Strahlend blauer Himmel über Deià: Eine Woche voller Sonnenschein und warmer Temperaturen (8.8.2024)

Das Wetter in Deià: Sommerliche Temperaturen und Himmel so klar wie Kristall

Die kleine Küstengemeinde Deià auf Mallorca wird in der kommenden Woche von einem wahrhaft sommerlichen Wetter verwöhnt. Mit einem strahlenden Himmel und klarem blauen Azur als stetigen Begleiter, können sich Einheimische und Besucher auf eine Reihe von perfekten Tagen unter mallorquinischer Sonne freuen.

Standhaft hohe Temperaturen und leichte Brisen

Beginnend mit dem Donnerstag, dem 8.8.2024, klettert das Thermometer auf beachtliche 35°C und man darf sich auf einen wolkenlosen Himmel und eine sanfte Brise mit gerade einmal 2 km/h Windgeschwindigkeit einstellen. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:55 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:54 Uhr, was einem langen Sonnentag gleichkommt.

In den darauf folgenden Tagen inklusive Freitag und Weekend, hält diese Schönwetterphase an - bei stets 35°C und geringen Windstärken. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 40 Prozent, was die Hitze durchaus erträglich macht.

Leichte Wetteränderung in der kommenden Woche

Anfang der nächsten Woche zeigt sich dann eine kleine Abweichung von diesem perfekten Sommerbild. Am Dienstag, dem 13.8.2024, nimmt die Wolkenbedeckung zu und die Temperaturen sinken leicht auf 34°C. Schnell zieht diese leichte Bewölkung jedoch weiter, sodass die Wetterbedingungen sich in Deià kaum stören lassen.

Den ersten Niederschlag der Woche erleben wir am Mittwoch, dem 14.8.2024, wenn leichter Regen fällt und die Temperaturen sanft auf 33°C sinken. Statt klarem Himmel, wird der leichte Regen aber eine willkommene Abkühlung bieten.

Die folgende Mitte der Woche bringt eine angenehme Überraschung: Am Donnerstag, dem 15.8.2024, ist der Himmel wieder wolkenlos und die Temperaturen sind weiche 29°C bei einer Brise von 5 km/h.

Perfektes Wetter für Aktivitäten im Freien

Die Wetterbedingungen laden definitiv dazu ein, die wunderschöne Umgebung von Deià zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit für lange Spaziergänge, Bootsfahrten oder einfach eine Auszeit am Strand unter der mallorquinischen Sonne.

Die erhöhten Temperaturen, vor allem in der ersten Hälfte der Woche, fordern allerdings auch dazu auf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und für Sonnenschutz zu sorgen. Für alle Sonnenanbeter und Urlauber sind diese Aussichten jedoch ein wahrer Segen.

