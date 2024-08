Strahlender Sonnenschein und mediterrane Temperaturen in Llucmajor: Ihr Wetterbericht für die Woche 08.08.2024 - 15.08.2024

Wetteraussichten für Llucmajor: Eine sonnige Woche steht bevor

Wie wird das Wetter in der bevorstehenden Woche in Llucmajor? Sonnenliebhaber können sich freuen, denn die Wetteraussichten stehen ganz im Zeichen des klaren, blauen Himmels auf Mallorca. Eine Woche voller Sonnenschein und warmen Temperaturen erwartet Einheimische und Besucher in der malerischen Region von Llucmajor. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für den Zeitraum vom 8. August bis zum 15. August 2024.

Hohe Temperaturen und geringe Windgeschwindigkeiten

Donnerstag, 08.08.2024: Mit einer Höchsttemperatur von 34°C unter einem klaren Himmel können Sie einen perfekten Strandtag planen. Angenehme Windgeschwindigkeiten von nur 8 km/h begleiten den Tag, während die Luftfeuchtigkeit bei 35% liegt und der Luftdruck 1014 hPa beträgt. Der Sonnenaufgang wird bereits um 4:55 Uhr sein und bis zum Sonnenuntergang um 18:53 Uhr können Sie die Sonne genießen.

Freitag, 09.08.2024: Der Freitag bleibt nahezu identisch mit Höchsttemperaturen von 33°C und einem erneut klaren Himmel. Mit verminderten Winden von nur 4 km/h steht einem ruhigen Tag am Meer nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 41% an und der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa.

Samstag bis Mittwoch: Auch das Wochenende und die erste Hälfte der neuen Woche präsentieren sich mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich beharrlich über der 30°C-Marke halten. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zu Wochenbeginn um die 40%-Marke, während die Windgeschwindigkeiten weiterhin moderat bleiben.

Leichte Wetteränderung zur Mitte der Woche

Donnerstag, 13.08.2024: Am vorletzten Tag unseres Wetterausblicks verdichten sich die Wolken ein wenig, doch es dominiert immer noch ein angenehmes Klima mit Temperaturen um 32°C und eine leichte Brise.

Freitag, 14.08.2024: Die Temperaturen beginnen, auf angenehmere 30°C zu fallen, und der Himmel zeigt sich bedeckt – ein guter Tag für längere Erkundungstouren oder einen Besuch im Ortskern von Llucmajor. Mit erhöhter Luftfeuchtigkeit von 55% und einem leicht sinkenden Luftdruck könnten diese Bedingungen eine kleine Abkühlung mit sich bringen.

Samstag, 15.08.2024: Der klare Himmel kehrt zurück und rundet die Woche mit Temperaturen von 30°C und einer frischen Brise von 9 km/h ab. Mit einem Luftdruck von 1015 hPa und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 41% können Sie den traditionellen Feiertag Assumption of Mary unter freiem Himmel und in der Wärme Mallorcas ausgiebig feiern.

Ob Sie Ihren Urlaub genießen oder das Inselleben leben – die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein und ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten in Llucmajor. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu tragen und hydratisiert zu bleiben, während Sie die Schönheit Mallorcas erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:33:46. +++