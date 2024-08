Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Die Wetterprognose für Petra, Mallorca (08.08.2024 bis 15.08.2024)

Lang ersehnt und endlich da – die Sommerhitze erreicht Petra

Wenn Sie derzeit Ihren Urlaub in Petra auf der wunderschönen Baleareninsel Mallorca genießen, können Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein freuen. Unsere detaillierte Wettervorhersage bringt Licht in Ihre Urlaubsplanung für die kommenden sieben Tage vom 08.08.2024 bis 15.08.2024.

Das Wetter in Petra: Ein Hoch auf das sommerliche Klima

Der heutige Tag in Petra präsentiert sich mit einem klaren blauen Himmel und einer Spitzen Temperatur von 28°C. Ein leichtes Lüftchen bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise in der warmen Sommerluft. Die relative Luftfeuchtigkeit von 19% verspricht ein trockenes und angenehmes Klima – perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand.

Beständiges Sommerwetter setzt sich fort

In den folgenden Tagen dürfen sich Einheimische wie Touristen gleichermaßen über weiterhin beständig schönes Wetter freuen. Die Tagestemperaturen bleiben mit 28°C bis 30°C in einem sehr angenehmen Bereich, ideal für Sonnenanbeter und Wassersportbegeisterte.

Leichte Brise und klare Nächte

Die Nächte in Petra sind klar und laden zu sternenklaren Spaziergängen ein. Die Temperaturen sinken nur leicht, was warme Abende verspricht – perfekt für kulinarische Erlebnisse im Freien oder gemütliche Stunden auf der Terrasse. Windgeschwindigkeiten zwischen 4 km/h und 10 km/h bringen belebende Erfrischung in die warmen Sommernächte.

Es sieht so aus, als würde uns das Wetter in Petra in den nächsten Tagen eine perfekte Balance zwischen warmen Tagen und angenehmen Nächten bieten, ohne dass Niederschlag die Urlaubslaune trübt. Mit einer gleichbleibenden Luftfeuchtigkeit und leicht schwankenden Luftdruckwerten steht einer stabilen Wetterlage nichts im Wege. Wir wünschen Ihnen unvergessliche Sommertage auf Mallorca!

Sonnenauf- und Untergänge in Petra – Genießen Sie jeden Augenblick

Der Sonnenaufgang in Petra begrüßt Sie zurzeit zwischen 03:00 und 03:05 Uhr morgens und bietet die perfekte Kulisse für frühe Aktivitäten oder einen Moment der Ruhe. Wenn sich die Sonne gegen 16:20 bis 16:26 Uhr abends verabschiedet, steht Ihnen genügend Zeit zur Verfügung, um den Tag gebührend ausklingen zu lassen.

