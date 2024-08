Strahlender Sonnenschein und Sommerwärme: Wettervorhersage für Santa Margalida 08.08.24 - 15.08.24

Ein Hoch auf das Hochsommerwetter in Santa Margalida

Die kommenden Tage in Santa MargalidaSanta Margalida präsentieren sich als eine wahre Freude für alle Sonnenanbeter und Freiluftenthusiasten! Mit einer Serie von klarem Himmel und hohen Temperaturen werden Einheimische und Besucher mit perfekten Bedingungen für Strandtage und abendliche Spaziergänge verwöhnt.

Wetterlage vom 08. bis 15. August 2024

Das Barometer klettert im August in Santa Margalida auf sommerliche Hochs, und das Wetter setzt diese Trends in der Woche vom 8. bis 15. August 2024 fort. Die Temperaturen werden stetig um die 30-Grad-Marke schwanken, mit einem besonderen Höhepunkt am 12. und 13. August, wo die Quecksilbersäule auf heiße 35°C ansteigt.

Beginn der Woche mit makellosem Himmel

Der Start in die Woche verspricht bei 31°C und einem sanften Wind von nur 6 km/h einen idyllischen Auftakt. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 48% angenehm und der Luftdruck stabil, was darauf hindeutet, dass das Wetter stabil und schön bleiben wird. Dieses Wettervergnügen setzt sich in den nächsten Tagen fort, wobei die Temperaturen um die 32°C oszillieren und der Himmel klar bleibt.

Wochenmitte mit anhaltender Hitze

Nahtlos fügt sich die Mitte der Woche mit 32°C und einem klaren Himmel in das sommerliche Wetterbild ein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 39%, was die Hitze erträglicher macht, obwohl die Temperaturen konstant hoch bleiben. Die Abende sind ideal, um im Freien zu speisen oder an der Promenade entlangzuschlendern, während der Himmel in prächtigen Orangen- und Rottönen flimmert.

Das Wochenende bietet leichten Temperaturumschwung

Zum Ende der Woche zeigen sich ein paar Wolken am 13. August, welche die Aussicht auf eine kurze Verschnaufpause vom ständigen Sonnenschein bieten. Dennoch bleibt die Hitze mit 35°C erhalten. Die darauf folgenden Tage bringen dann einen leichten Temperaturrückgang, wobei am 14. August eine leichte Bewölkung das Himmelsblau umspielt und am 15. August, der Tag mit der niedrigsten prognostizierten Temperatur von 28°C, ein herrlich klares Wetter herrscht.

Fazit: Perfekte Urlaubsbedingungen für Mallorca-Besucher

Die Wetteraussichten für Santa Margalida zeigen, dass Besucher sich auf eine Woche voller Sonne und Wärme freuen können. Wie gemacht für Urlaubsaktivitäten an der frischen Luft, bieten sich diese Tage an, um Mallorcas wunderschöne Natur zu erkunden oder einfach nur das mediterrane Lebensgefühl zu genießen. Die angenehmen nächtlichen Temperaturen sind zudem ideal, um lange außen zu verweilen und das bunte Nachtleben der Insel zu entdecken.

