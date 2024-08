Traumhaftes Sommerwetter in Fornalutx: Eine heiße Woche erwartet uns! (8.8.2024)

Der strahlende Sommerhimmel über Fornalutx

Sonnenanbeter und Urlauber können sich in der kommenden Woche auf perfekte Bedingungen in Fornalutx freuen. Vom 8. bis zum 15. August 2024 erwartet die malerische Gemeinde auf Mallorca anhaltenden Sonnenschein und hohe Temperaturen, was den Aufenthalt zu einem wahren Vergnügen machen wird.

Das Wetter im Detail

Die kommenden Tage bieten anhaltend gutes Wetter, beginnend mit 35°C am 8. August und einem klaren Himmel. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 31% und schwachen Winden um 2 km/h ist das ideal, um die wunderschöne Natur von Fornalutx zu genießen.

Am 9. und 10. August setzt sich das außerordentliche Wetter mit gleichen Temperaturen fort. Die Luftfeuchtigkeit bleibt niedrig, was zu einer angenehmen Atmosphäre ohne schwül-warme Luft beiträgt.

Den Höchstpunkt der Hitze erleben wir am 11. August mit einer vorhergesagten Temperatur von 36°C. Der klare Himmel und die gleichbleibende Windgeschwindigkeit machen dies zum optimalen Tag für Strand- und Wasseraktivitäten.

Ab dem 12. August merken wir eine leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit, was die Temperaturen etwas drückender erscheinen lassen könnte. Trotzdem bleibt das Wetter klar und sonnig.

Eine kleine Abwechslung im blauen Himmel bereiten uns leichte Wolken am 13. August, gefolgt von leichtem Regen am 14. August, der jedoch die sommerliche Hitze nur unwesentlich abkühlt.

Zum Abschluss der Woche überrascht uns der 15. August mit einer leichten Abkühlung auf 29°C und einem erfrischenden Wind. Die perfekte Gelegenheit, die wunderschöne Landschaft bei angenehmeren Temperaturen zu erkunden.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - Unsere tägliche Rhythmus

Die Sonne begrüßt uns in dieser Woche sehr früh, beginnend mit 4:54 Uhr am 8. August und verschwindet am Horizont gegen 18:54 Uhr. Dies bietet uns lange und ausgedehnte Tage in der bezaubernden Umgebung von Fornalutx.

Beachten Sie jedoch, dass der Sonnenaufgang sich täglich um etwa eine Minute nach hinten verschiebt und der Sonnenuntergang sich täglich um eine Minute früher ereignet, was uns gegen Ende der Woche näher an eine Sonnenaufgangszeit von 5:01 Uhr und einen Sonnenuntergang um 18:45 Uhr bringt.

Die Gemeinde Fornalutx wird Ihnen in diesen herrlichen Sommertagen unvergessliche Erlebnisse bei idealen Wetterbedingungen bescheren. Vergessen Sie nicht, sich ausreichend mit Sonnenschutz zu versorgen, um die gesunde mediterrane Sonne ohne Risiken genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:31:11. +++