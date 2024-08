Traumwetter in Ses Salines: Sonnenschein und hohe Temperaturen im August (8.8.2024)

Erstklassige Aussichten für Ses Salines: Sonnenschein pur

Freuen Sie sich auf strahlendes Wetter in Ses Salines! Die kommende Woche verspricht mit hohen Temperaturen und klarem Himmel perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber. Von Donnerstag, den 8. August 2024, bis zum Donnerstag, den 15. August 2024, erwartet Sie in Ses Salines ein Sommerwetter, das seinesgleichen sucht.

Sonnenklar mit Temperaturen um die 30°C

Der Sommer in Ses Salines zeigt sich von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die die 30-Grad-Marke überschreiten, sollten Sie Ihre Aktivitäten im Freien planen und den Sonnenschein genießen. Ob am Strand, bei einem Spaziergang an der Promenade oder bei einer Radtour durch die atemberaubende Landschaft von Mallorca, das Wetter ist ideal für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten.

Leichte Brise und geringe Niederschlagswahrscheinlichkeit

Bei Windgeschwindigkeiten zwischen 5 und 9 km/h erfrischt eine leichte Brise die warmen Sommertage. Von Donnerstag bis Sonntag bleibt der Himmel klar. Ab Montag, den 13. August, dürfen Sie sich auf ein wenig Abwechslung freuen, da vereinzelte Wolken aufziehen und der Himmel sich am Dienstag gänzlich bedeckt zeigt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt dabei jedoch gering.

Wetterdetails für die Urlaubsregion Ses Salines

Optimale Bedingungen für Ihren Mallorca-Urlaub

Bei solch vorhergesagter Wetterpracht steht einem unvergesslichen Urlaub in Ses Salines nichts im Wege. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutzmittel einzupacken und sich während der heißen Mittagsstunden im Schatten aufzuhalten oder eine Siesta zu genießen. Die langen Abende können Sie bei wunderbarem Wetter bis zum letzten Sonnenstrahl auskosten. Genießen Sie diese traumhaften Augusttage in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:44:04. +++