Wetter Estellencs: Sonnige Aussichten und leichte Schauer im 7-Tage-Vorausblick (8.8.2024)

Strahlender Sonnenschein bestimmt das Bild in Estellencs

Freuen Sie sich auf eine herrliche Woche in Estellencs, wo der mallorquinische Sommer seinem Ruf alle Ehre macht. Mit klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein beginnt der Zeitraum vom 8. August 2024 und verspricht perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die das idyllische Mallorca genießen möchten.

Angenehme Temperaturen und leichte Brise

Am Donnerstag, den 8. August, erwarten uns Höchsttemperaturen von 31°C, die uns mit einem leichten Wind von 4 km/h eine erfrischende Brise bescheren. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 54% und der Luftdruck bei 1015 hPa. Ein perfekter Tag, um die vielfältigen Facetten der Insel zu entdecken.

Die nächsten Tage bleiben stabil bei etwa 30°C mit unwesentlich höherer Luftfeuchtigkeit um die 58%, was die sommerliche Wärme umso angenehmer macht.

Die Sonne begrüßt und verabschiedet Sie in Estellencs

In Estellencs begegnen Ihnen die ersten Sonnenstrahlen sehr früh am Morgen, bereits um 4:56 Uhr, und der Sonnenuntergang schenkt Ihnen lange Abende bis circa 18:55 Uhr. Sowohl Morgenmenschen als auch Nachtschwärmer kommen hier auf ihre Kosten und können das Beste aus jedem Tag herausholen.

Wetterumschwung in der zweiten Wochenhälfte

Ab dem 13. August zeigt sich das Wetter von einer etwas wechselhafteren Seite. Trotz der immer noch sommerlichen 30°C können wir uns auf zunehmend wolkige Momente einstellen. Am 14. und 15. August dürfen wir uns schließlich auf leichte Regenschauer bei Temperaturen von 28°C bzw. 27°C gefasst machen.

Fazit: Eine harmonische Woche mit kleinem Regentanz

Die Wetterprognose für Estellencs zeigt uns eine Woche voller Sonne, leichter Brisen und ein wunderbares Abschluss mit erfrischenden Regengüssen. Die ideale Zeit, um Mallorca in seiner vollen Pracht zu erleben, ob am Strand, beim wandern oder beim Entspannen in einem der malerischen Cafés von Estellencs.

