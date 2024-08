Wetter in Artà (08.08.2024 bis 15.08.2024): Sonnige Aussichten und klare Nächte – Das Wetterphänomen auf Mallorca

Der strahlende Sommer in Artà: Eine Woche voll Sonnenschein und Meeresbrisen

Während sich der mallorquinische Sommer in seiner Hochphase befindet, können sich Einheimische und Besucher in Artà auf eine Reihe sonniger Tage freuen. Die idyllische Stadt auf Mallorca verspricht in der kommenden Woche strahlenden Sonnenschein, klare Himmel und ideal sommerliche Bedingungen.

Die Wetterprognose für Artà: Hochsommerliche Temperaturen

Am Donnerstag, den 8. August 2024, startet Artà mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius und einem klaren Himmel in die Woche. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, was für eine erfrischende Brise sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 62 %, und der Luftdruck ist stabil bei 1016 hPa.

Der darauf folgende Freitag und Samstag stehen dem Donnerstag in nichts nach und locken mit gleichermaßen klaren Himmeln und Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeiten bleiben bei leichten 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 59 % am Freitag und 57 % am Samstag sinkt, was für angenehm trockenes Klima sorgt.

Die Tage Sonntag und Montag bieten ähnlich erfreuliche Wetterbedingungen mit klarer Sicht und Temperaturen um 28-29 Grad Celsius. Die Windverhältnisse präsentieren sich leicht verstärkt, sodass Besucher eine frische Brise von bis zu 6 km/h genießen können.

Die darauf folgende Woche beginnt mit einer leichten Wetteränderung. Der Dienstag begrüßt Sie mit ein paar Wolken am Himmel, aber die Temperaturen bleiben mit 30 Grad Celsius weiterhin sehr sommerlich. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist deutlich gesunken, was besonders warme und trockene Bedingungen schafft.

Ein dichterer Wolkenschleier zieht am Mittwoch heran, und obwohl die Temperaturen leicht auf 28 Grad Celsius zurückgehen, bleibt es trocken. Ausgiebige Sonnenstunden laden weiterhin zum Verweilen im Freien ein.

Den Abschluss der Wetterwoche macht der Donnerstag, der 15. August, mit einer Rückkehr zu klarem Himmel und einem spürbaren Windzuwachs auf 10 km/h. Die Temperaturen kühlen etwas ab auf gemäßigte 25 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67 %.

Laue Nächte und Sonnenauf- sowie -untergänge in Artà

Die Sonne wird in Artà während der kommenden Woche früh aufgehen, ungefähr gegen 4:52 Uhr und wird ihre Strahlen bis zum späten Abend um 18:52 Uhr am ersten Tag der Vorhersage spenden. In den darauffolgenden Tagen verschiebt sich das natürliche Lichtspiel jeweils geringfügig, mit Sonnenaufgängen etwa eine Minute später und Sonnenuntergängen ebenso sukzessive früher werdend bis 18:43 Uhr am letzten Tag.

Für Freunde des nächtlichen Sternenhimmels blüht eine bezaubernde Zeit, denn die klaren Nächte locken zum Verweilen unter dem gestirnten Zelt. Der Abendwind fällt mild aus, und die Temperaturen gestatten lange und angenehme Stunden im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:23:21. +++