Wetter in Sant Joan (08.08.24 bis 15.08.24): Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern

Wetteraussichten für Sant Joan auf Mallorca

Die Sonne scheint kräftig über dem malerischen Ort Sant Joan auf Mallorca, und die Einheimischen wie auch Urlauber können sich über warme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel freuen. In den nächsten sieben Tagen präsentiert sich das Wetter abwechslungsreich mit Temperaturen, die sommerliche Akzente setzen und für perfekte Bedingungen sorgen, die Insel in all ihrer Pracht zu erkunden.

Donnerstag, 8. August 2024: Sonnenverwöhnt mit wenigen Wolken Mit wenigen Wolken starten wir in den Donnerstag, wobei das Quecksilber auf 34°C ansteigt. Eine leichte Brise mit 7 km/h begleitet uns bei der angenehmen Trockenheit mit einer Luftfeuchtigkeit von 26%. Bei einem Druck von 1015 hPa genießen wir die langen Sommertage bis zum Sonnenuntergang um 19:02 Uhr.

Freitag, 9. August 2024: Klarer Himmel und strahlende Sonne Der Freitag begrüßt uns mit einem klaren Himmel und einer Spur heißer mit einer Temperatur von 35°C. Die Windverhältnisse bleiben bei milden 7 km/h und der Niedrige Feuchtigkeitsgehalt von 23% sorgt für ein angenehmes Klima. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:55 Uhr und verspricht einen sonnenreichen Tag bis 19:01 Uhr am Abend.

Samstag, 10. August 2024: Leichte Regenschauer als Abkühlung Der Samstag überrascht mit leichten Regenschauern und angenehmen 34°C. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei 23%. Auch die Barometeranzeige steht bei 1018 hPa. Die Sonne erhebt sich um 4:56 Uhr und nimmt Abschied um 19:00 Uhr.

Sonntag, 11. August 2024 bis Mittwoch, 15. August 2024: Sonnenverwöhnte Tage mit erhöhter Regenwahrscheinlichkeit gegen Wochenende Von Sonntag bis Mittwoch dürfen wir uns über herrlichen Sonnenschein freuen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 34°C und 36°C ein, während der Himmel größtenteils klar bleibt. Gegen Ende der Woche nimmt die Bewölkung zu und bringt mit sich moderate Regenschauer, insbesondere am Donnerstag den 14. August, bei einer kühleren Tageshöchsttemperatur von 31°C. Zum Ende der betrachteten Woche hin verabschiedet sich der Tag früher mit dem Sonnenuntergang um 18:53 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:39:53. +++