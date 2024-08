Wetteraussichten für Santanyí: Sonnenschein und angenehme Temperaturen vom 8. bis 15. August 2024 (8.8.2024)

Ausgezeichnete Sommerbedingungen in Santanyí

Sonniger Höhepunkt: Wie ein Blick auf den strahlend blauen Himmel verrät, stehen uns in SantanyíSantanyí fantastische Tage bevor. Die kommende Woche vom 8. August bis 15. August 2024 verspricht durchgehend klaren Himmel und somit ideales Wetter für all jene, die Sonne und Meer genießen wollen. Santanyí lädt mit exzellentem Sommerwetter dazu ein, das Inselleben voll auszukosten, ob am Strand oder bei Erkundungen der malerischen Landschaften.

Wetterüberblick für Santanyí

Die Temperaturen bleiben konsistent hoch und bewegen sich um die 30°C-Marke, was die heißen Tage von Mallorca bestätigt. Zu Beginn der Woche, am 8. August, können wir mit einer angenehmen Temperatur von rund 30°C rechnen, die sich bis zum 9. und 10. August auf bis zu 32°C steigern wird. Mit einer leichten Brise von etwa 7 km/h am ersten Tag und abnehmenden Windgeschwindigkeiten in den Folgetagen wird eine angenehme Meeresbrise für Erfrischung sorgen.

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck: Die Luftfeuchtigkeit beginnt bei etwa 53% und variiert über die Woche, wobei sie Spitzen bis zu 59% erreicht. Der Luftdruck bleibt nahezu stabil, mit geringfügigen Schwankungen, was auf eine beständige Wetterlage hinweist.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Santanyí

Die Tage sind im August lang und voller Licht, was durch frühe Sonnenaufgänge um 4:54 Uhr und späte Sonnenuntergänge bis fast 19:00 Uhr bestätigt wird - perfekt für lange Tage im Freien.

Wetterentwicklung bis Mitte August

Zum 14. August sieht man zwar eine geringe Zunahme der Bewölkung, jedoch bleibt das Wetter stabil angenehm. Erst gegen Mitte des Monats, am 15. August, kühlen die Temperaturen leicht auf 28°C ab und eine frische Brise mit 9 km/h zieht auf, was den Hochsommer an der Ostküste Mallorcas abrundet.

Perfektes Wetter für Aktivitäten im Freien

Zu dieser Zeit ist das Wetter in Santanyí ideal für jegliche Art von Outdoor-Aktivitäten. Egal, ob Sie sich für Wassersport, Wandern oder einfach nur für ein entspanntes Sonnenbaden interessieren - die kommenden Tage versprechen bestes Wetter für Ihre Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.8.2024, 01:42:29. +++