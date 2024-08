Wettervorhersage Calvià: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer im 7-Tage-Trend (8.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Sommerwinde dominieren die Woche in Calvià

Die wunderschöne Gemeinde Calvià auf Mallorca wird in der kommenden Woche von überwiegend klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen verwöhnt. Eine perfekte Gelegenheit für Bewohner und Urlauber, das strahlende Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Wetterupdate für Calvià: 8. bis 15. August 2024

Los geht's mit einem Blick auf den 8. August 2024, an dem ein klarer Himmel und eine Temperatur von 32°C herrschen. Ein leichter Wind mit 4 km/h sorgt für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 44% liegt. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag zwischen 04:56 Uhr und 18:55 Uhr.

In den folgenden Tagen setzt sich das beständige Wetter fort. 9. und 10. August überraschen ebenfalls mit klarem Himmel, 32°C und leichtem Wind. Mit Sonnenaufgängen kurz nach 4:57 Uhr und Sonnenuntergängen vor 18:53 Uhr bleiben die Tage lang und einladend.

Die Mitte der Woche zeigt sich weiterhin von ihrer besten Seite, trotz leichter Veränderungen in der Temperatur. Am 12. August sinkt das Thermometer auf angenehme 30°C, und die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu, was sich in einem Wert von 53% widerspiegelt.

Veränderungen im Wettergeschehen zeichnen sich ab dem 13. August ab, wenn sich der Himmel mit ersten Wolken bedeckt zeigt. Ein zunehmend starker Wind begleitet die kleinen Wetterkapriolen, während die Temperaturen auf 30°C verharren.

Etwas Regen kündigt sich für den 14. und 15. August 2024 an. Bei leichtem Regen und Temperaturen um 29°C bzw. 28°C bleibt es weiterhin warm, mit einer leichten Abkühlung, die durch die Regenschauer und einen auf 6 km/h ansteigenden Wind verursacht wird.

Calviàs Wetteraussicht am Wochenende

Für das Wochenende sollten Besucher sowohl Sonnenbrille als auch einen Regenschirm zur Hand haben. Während der leichte Regen für eine willkommene Erfrischung sorgt, gibt es genügend Möglichkeiten, das Freiluftleben zu genießen. Die erfrischend klaren Morgen und Abende laden zu entspannten Spaziergängen ein, dank der Sonnenauf- und -untergangszeiten um 05:01 Uhr und 18:47 Uhr.

