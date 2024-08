Wettervorhersage für Costitx: Sonnig und Heiß – Das Wetter in der zweiten Augustwoche 2024 (8.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Costitx: Sonne pur und steigende Temperaturen

Die sommerliche Hitze hat Mallorca fest im Griff, insbesondere das malerische Städtchen Costitx erlebt derzeit eine wahre Hitzewelle. Die Hochsommer-Temperaturen laden zu ausgedehnten Strandtagen und lauschigen Abendessen unter dem Sternenhimmel ein. Wir geben Ihnen einen detaillierten Überblick über die Wettersituation der nächsten Tage, damit Sie Ihre Aktivitäten und Ausflüge perfekt planen können.

Wetterprognose für Costitx – 8. bis 15. August 2024

Mittwoch, 8. August: Der Tag beginnt mit einem klaren Himmel und einer Morgentemperatur von stolzen 36°C. Die Windgeschwindigkeit ist mit nur 5 km/h äußerst gering, sodass man eine angenehm ruhige Atmosphäre genießen kann. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 23%, der Luftdruck liegt bei 1015 hPa. Beobachten Sie heute bereits den Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und lassen Sie den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang um 18:53 Uhr ausklingen.

Donnerstag, 9. August: Die Temperaturen klettern weiter nach oben, mit einem Hoch von 37°C. Ein klarer Himmel begleitet uns den ganzen Tag über. Mit nur 4 km/h Wind bleibt es sehr still und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 19%. Der Tag verspricht wieder viel Sonne und geringe Windbewegungen, ideal für alle Sonnenanbeter und Wassersportliebhaber.

Freitag, 10. August: Bei ebenfalls klarem Himmel erwartet uns ein weiterer heißer Tag mit Temperaturen um die 37°C-Marke. Ein leichter Wind weht durch die Landschaft Costitxs, während die minimal sinkende Feuchtigkeit von 18% für ein etwas angenehmeres Klima sorgt.

Wochenende in Sicht: Wie wird das Wetter in Costitx? Das Wochenende startet mit einem weiteren strahlend blauen Himmel. Am Samstag, den 11. August, steigt das Thermometer auf 38°C, und die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefstand von nur 15%. Es bleibt trocken, und der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite. Der Sonntag bietet schließlich eine leichte Abwechslung, da der Himmel von vereinzelten Wolken durchsetzt ist, jedoch bleibt es mit 38°C weiterhin sehr warm. Der Wind hält sich weiterhin in moderaten Bereichen von 6 km/h.

Die darauf folgende Woche startet zunächst mit leichter Bewölkung am Montag, bevor es am Dienstag wieder aufklart und die Sonne bei 31°C das Wetterbild bestimmt. Insgesamt lässt sich für Costitx eine klare Tendenz zu sonnigen und heißen Sommertagen feststellen, die jedem Urlaubstag das gewisse Extra verleihen.

Planen Sie also Ihre Ausflüge und Freizeitaktivitäten entsprechend – denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz und Trinkwasser für die heißen Stunden des Tages. Die Abende in Costitx versprechen mit Temperaturen um die 30 Grad und klarem Sternenhimmel magische Momente, die Ihre Sommererlebnisse auf Mallorca unvergesslich machen werden.

